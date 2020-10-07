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Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden iki doktorun adı tesiste yaşatılacak
Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren iki doktorun adı, Tarsus ilçesinde hizmete açılan iki tesise verildi.
Mersin'de Kovid-19'dan hayatını kaybeden iki doktorun adı tesiste yaşatılacak
07 Ekim 2020 13:51 -
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MERSİN-Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleşen ekim ayı meclis toplantısında, ilçede hizmete alınan iki tesise, Kovid-19'dan hayatını kaybeden doktorların isimlerinin verilmesine ilişkin madde oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Silifke'de aile hekimi olarak görev yaptığı sırada yaşamını yitiren Erdinç Şahin'in adının Tarsus Gençlik Merkezi'ne, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken hayatını kaybeden doktor Turgut Erkutlu'nun isminin ise Tarsus Bilim Eğitim Sanat ve Kültür Akademisine verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdoğan, Kovid-19'la mücadelede sağlık çalışanlarının ön safta yer aldığını hatırlatarak "Koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybeden doktorlar Erdinç Şahin ile Turgut Erkutlu'nun isimlerinin iki tesisimizde yaşatılması bizleri duygulandırır." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

tarsus

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