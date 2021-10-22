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Mersin'de meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde meslektaşı Dr. H.Ç. tarafından öldürülen Dr. A.D.'nin cenazesi, toprağa verildi.
Mersin'de meslektaşı tarafından öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
22 Ekim 2021 13:47 - DHA Soner AYDIN
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Olay, önceki gün Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aynı merkezde görev yapan, daha önce de sorun yaşayan doktorlar H.Ç. ile A.D. arasında tartışma çıktı. Ç. aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra D.'ye ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan D. meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık merkezinde meslektaşı tarafından tüfekle vurulan doktor hayatını kaybetti

A. D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan, emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan H. Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dr. A. D.'nin Adli Tıp raporunda vücuduna av tüfeğiyle iki kez ateş edildiği, göğsünün sol ön kısmından ve sırt sol kısmından yara aldığı belirlendi.

Dr. A.D. için Akbelen Mezarlığı'na bugün tören düzenlendi. Törene, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. D.'nin cenazesi, törenin ardından toprağa verildi.

'Doktorun doktoru vurduğu cinayetleri daha çok göreceğiz'

 

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