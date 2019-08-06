Mersin'de vefat eden doktor için çalıştığı hastanede tören yapıldı

MERSİN-Gülnar Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah Uzmanı Operatör Doktor Mehmet Güzel (65), kalbindeki sorun nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.
Güzel için çalıştığı hastanede düzenlenen ceza törenine ailesi, Gülnar Devlet Hastanesi Başhekimi Fırat Dağdekin ve meslektaşları katıldı.
Törenin ardından Güzel'in cenazesi, ilçedeki Ayvalı Mezarlığı'na defnedildi.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
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|Yer
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|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
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|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
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|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA