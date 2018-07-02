SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin'deki eczane olayında yeni gelişme: Suriyeli değillerdi
Mersin Eczacı Odası Başkanı Özgün Sağır, Tarsus Devlet Hastanesinin karşısındaki nöbetçi eczanenin çalışanlarının tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedilmesi olayına ilişkin, "Olayın Suriyeli sığınmacılar tarafından gerçekleştirilmediğini belirtmek isteriz. Yaşanan olayların Suriyeli bir hastanın reçetesiyle başlaması nedeniyle konu kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir." dedi
Mersin'deki eczane olayında yeni gelişme: Suriyeli değillerdi
02 Temmuz 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Sağır, olayın yaşandığı eczaneyi ziyaret ederek çalışanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra eczane önünde basın açıklama yapan Sağır, sağlıkta şiddete "hayır" dediklerini söyledi.

Olay günü Suriyeli bir hastanın reçetesinde yazan ilaç yerine eş değer ilaç verilmesi üzerine eczane teknisyeniyle hastanın yanında gelen kişi arasında tartışma başladığını anlatan Sağır, daha sonra bu kişinin çok sayıda arkadaşıyla eczaneye saldırıp, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.

Ülkenin her köşesinde 25 bin 800 eczaneyle vatandaşların 7 gün 24 saat ilaçsız kalmaması için çalıştıklarını ve nöbet tuttuklarını ifade eden Sağır, şöyle konuştu:

"Bizlerin kamu hizmeti olarak yaptığımız bu görev esnasında, mesleki hakkımız olan eş değer ilaç vermemiz yüzünden onlarca kişi eczanemize saldırıyor, her türlü titizlikle hastaya vermek için bulundurduğumuz ilaçlarımız zarar görüyor ve eczanemiz kullanılamaz hale geliyor. En önemlisi de biz ve çalışanlarımızın canına kastediliyor. Bugün giydiğimiz beyaz önlüklerimize kan bulaştırmış bu insanlar maalesef dün sabah itibarıyla serbest bırakıldı. Biz oda olarak bu olayın peşini hukuk büromuzla birlikte bırakmayacağız. Açılan davaya müdahil olacağız. Öte yandan olayın Suriyeli sığınmacılar tarafından gerçekleştirilmediğini belirtmek isteriz. Yaşanan olayların Suriyeli bir hastanın reçetesiyle başlaması nedeniyle konu kamuoyuna yanlış aksettirilmiştir."

Sağır, eş değer ilacın referans ilaçla aynı etkinlik, güvenlik ve kaliteye sahip olduğunu, eş değer ilaç vermenin eczacının mesleki hakkı olduğunu sözlerine ekledi.

Muadil ilaç tartışması! Eczaneyi savaş alanına çevirdiler! 

- "Bize saldıranlar Suriyeli değildi"

Olay sırasında darbedilen eczacı Süleyman Kaya da yaşadıklarını anlatarak cumartesi günü Suriyeli hastanın yanında bir Türk vatandaşı ile eczaneye geldiğini söyledi.

Reçetede yazan ilaç yerine eş değerini verdiklerini anlatan Kaya, "Hastanın yanındaki kişi yanlış ilaç diye bize itirazda bulundu. Yanımızda çalışan diğer arkadaşla münakaşaya girdiler. Arkadaşa bir şey fırlattı. Arkasından tartışma çıktı. Sonra bunları ayırdık dışarı gönderdik. O sırada telefonuyla diğer arkadaşlarını çağırmış. 20-30 kişi eczaneyi bastı. Ne olduğunu anlamadık. Her taraftan taşlar, sopalarla saldırdılar." dedi.

Kaya, saldırıda bulunanların Suriyeli olmadığını vurgulayarak, "Bize saldıranlar Suriyeli değildi. Kasıtlı geldiklerini düşünüyoruz. Arkadan sopayla kulağıma vurdular. Sonra gözüme bir şey geldi." ifadelerini kullandı.

- Olayla ilgili 6 kişi gözaltında

Öte yandan, cumartesi günü gözaltına alınan 3 şüphelinin olayın asli faili olmadıkları ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yaptıkları incelemeler sonucunda olayın şüphelisi olarak 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

- Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde 30 Haziran'da tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darbedilen 4 eczane çalışanı hastaneye kaldırılmış, olayla ilgili yapılan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımlarında zanlıların Suriyeli olduğu iddia edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

mersin eczane ozgun sagir tarsus devlet hastanesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
aile hekimliği sağlık bakanlığı yaz sıcağı sıcak hava sağlıklı beslenmeAmerika'da insülin hapı geliştirildi... İğne dönemi bitiyor mu?selcuk universitesi tip fakultesiyapay yumurtalık rigshospitalet hastanesicinar bebek sinem cil doğum doktoru mersin eczane Özgün Sağır Tarsus Devlet Hastanesiberko ilaç emzirme odasikalp ritm bozukluğu doc. dr. osman can yontarCanan Karatay telefon dolandırıcılığı erdener yurtcan112 acil servis aysegül şahin hudeyde dsö yemendigital dis hekimligi Çağdaş Kışlaoğluorgan nakli dr. yavuz selim cinar prof. dr. emre baris akinmusinoz tumoru kayla rahnişaret dili sağlık çalışanı saglik bakanligi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
06/07-08/078. Solunum ZirvesiGÖĞÜS...ARTV
12/07-15/07AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi 2018BESLENME...ANKA
07/09-09/091. Uluslararası Katılımlı Dental ve Oral Enfeksiyonlar KongresiDİŞ...SAKA
06/09-09/096. Uluslararası Ürojinekoloji KongresiKADIN...İSTA
08/09-09/09JİNEKOLOJİK MALİGNİTELER KURSUKADIN...İZMİ
14/09-15/09Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuDERMATOLOJİİZMİ
13/09-16/092.Türkiye İnme AkademisiNÖROLOJİİSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.