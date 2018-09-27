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Merve hemşireye silikon yapan sahte doktorun davası ertelendi
Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp, aralarında hemşirenin de bulunduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan kuaförün, "dudak dolgusuyla yaralama" suçundan da hakkında 2 yıl hapis istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.
Merve hemşireye silikon yapan sahte doktorun davası ertelendi
27 Eylül 2018 - AA
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Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, cezaevindeki Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulamadığı için sanık Soner Gülnaz’ın savunması alınamadı.

Söz verilen müşteki hemşire Merve Keleş'in avukatı, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Merve hemşire iyileşmeye başladı: Bana çok iyi bir ders oldu! 

Mahkeme hakimi, sanık Gülnaz’ın bir sonraki celse tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunmasının alınması ve müşteki Keleş’in yapılan dudak dolgusu sonucu meydana gelen yaralanmasıyla ilgili bilirkişiden raporun beklenilmesi için duruşmayı erteledi.

 "Taksirle yaralama" dosyası ayrılmıştı 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, geçen yılın nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırmıştı. Gülnaz'ın bu işlemin ardından dudakları aşırı derecede şişmiş ve tedavi altına alınmıştı.

 

Estetik için dudaklarına inşaat silikonu kullanmışlar 

Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın duyulması üzerine Soner Gülnaz'ın Z.U, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan soruşturma sonunda Gülnaz hakkında "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak tüm davalar birleştirilmişti.

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa, Merve Keleş ve Zehra U'yu dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası vermişti.

Sanığın "taksirle yaralama" dosyası ise ayrılmıştı.

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