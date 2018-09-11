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Merzifon Devlet Hastanesine 4 uzman 10 pratisyen hekim atandı
Sağlık Bakanlığınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine 4 uzman doktor ve 10 pratisyen hekim atandı.
Merzifon Devlet Hastanesine 4 uzman 10 pratisyen hekim atandı
11 Eylül 2018 - AA
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Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Selçuk Sezikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir ayda atanan 14 doktorla hastanede hizmet çıtasını yükselttiklerini belirtti. 

Yeni atamaları hizmet kalitesinin çağdaş standartlara ulaşması için önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini aktaran Sezikli, hastanenin büyük ve her türlü imkana sahip olduğunu söyledi. 

Yeni atamaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Sezikli, şöyle devam etti: 

"10 pratisyen hekim, birer kulak, burun, boğaz, ortopedi, tıbbi patoloji ve dahiliye uzmanı en kısa zamanda görevlerine başlayacaktır. Bölge insanına daha iyi, daha kaliteli bir şekilde sağlık hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Hastanemiz çevre il ve ilçelere üst düzeyde hizmet veren bir hastanedir." 

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