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Mesai kaydırma çözüm olur mu? Başka çözüm mümkün mü?
Bu hafta uygulanmaya başlayan mesai kaydırma uygulamasıyla ilgili Medimagazin okuyucusunun yorumu:
Mesai kaydırma çözüm olur mu? Başka çözüm mümkün mü?
06 Şubat 2018 -
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Uzman doktorlara yüklenildikçe yükleniliyor, icap nöbetleri kbb  bölümü için yeterli iken acilde 17 den 23 e hasta bakmaya başladık, 50-60 üsye hastası geliyor, %90 ı serum veya im enjeksiyon istiyor, tabiki hasta ne istiyorsa onu yapıyoruz, intörn doktorken bile tutulacak bi nöbet, boşuna yetişmiş iş gücü ve motivasyon kaybı.

Acildeki pratisyen arkadaşlar orda olmamızın gereksiz olduğunu söylüyor. Acil Kbb lik 1-2 hasta geliyor. Akşama kadar zaten 90-100 hasta bakıyorsun , gece 11 e kadar acilde durup, sabah gidip ameliyat yapacaksın, heves, güç kalmıyor. Bir meslek ancak bu kadar değersizlestirilebilinir. Teşbihte hata olmaz, kuyumcu ustasına, inşaatte demir bağlatmaya benziyor bu iş.

Mikroskopik, endoskopik ince işçilik gerektiren ameliyatları öğrenebilmek için çok zaman ve enerji harcadık ama enerjimizi zamanımızı %80 i birinci basamak hastası olan hastalarla poliklinikte harcıyoruz. Bu yetmez gibi gelin biraz da acilde bakın diyorlar.

Devletin bu eğitimi alırken, bize yaptığı masrafa, hocaların emeğine yazık.  

Çözüm mü istiyorsunuz aile hekimliği sistemini gözden geçirin, sevk sistemini getirin.  Zaten acilde suni bir yoğunluk var, gerçek acil hastaya zaten sarı veya kırmızı alanda hemen müdahale ediliyor. Acillerdeki yeşil alan oda sayısı, enjeksiyon ve serum odası sayısı artırılırsa bu suni yoğunlukta ortadan kalkar.

Kendi hastanem için söylüyorum, bunu yapabilecek pratisyen hekim ve hemşire sayımız da yeterlidir. Acile serum taktırmaya gelen hasta memnun olsun diye, belki poliklinikte bir lenfoma hastasının, akustik nörinom hastasının, nasofarenks kanseri hastasının tanı ve tedavisi gecikecek. Ameliyat sırası bekleyen bir çok hasta biraz daha bekleyecek.

Bilginize Saygılarımla. 

Anahtar Kelimeler:

mesai kaydirma acil servis

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08.01-07.02SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamamiDiğer
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