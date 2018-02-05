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Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması nasıl olacak? İşte o genelgenin ayrıntıları!
Sağlık Bakanlığı, acil servislerde yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla acil servis hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler yaptı.
Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması nasıl olacak? İşte o genelgenin ayrıntıları!
05 Şubat 2018 -
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Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın imzasıyla, tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen ve acil servis hizmetlerine yönelik düzenlemeleri içeren genelgeye göre, hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde "Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği" uygulaması yapılacak.

Acil servislere başvuran hastalardan genel durumu en hafif olan ve "yeşil alan"da muayene olması gerekenlere "Yeşil Alan 1" kodu verilecek ve bu hastalara acil servisteki genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması sağlanacak.

Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıklar, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji branşları ile hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak şartıyla "Yeşil Alan 2" kodu ile Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması yapılacak ve uygun hastalar sağlık personeli tarafından gerçekleştirilecek etkin triaj ile branş polikliniklerine yönlendirilecek.

Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması kapsamında uzman hekimler tarafından yapılan branş poliklinikleri haricinde ihtiyaç oranında, "Yeşil Alan 2" kapsamında olmak üzere genel tabip poliklinikleri açılacak. Böylece hastaların acil servislerde birikmesinin ve beklemesinin de önüne geçilecek.

İşte o genelge:
                                                                                                                                                             

GENELGE

2018/

DAĞITIM YERLERİNE

Acil servis hizmetlerinde bazı özellikli ve yoğun hastanelerimizin yaşadığı sorunları ve sebeplerini çözmek üzere, acil sağlık hizmetleri tebliği değişiklik çalışmaları tamamlanmış ve yayınlanma aşamasındadır. Bu aşamada hasta yoğunluğunu azaltmak ve hasta memnuniyetini artırmak için ekli listede bulunan hastanelerin aşağıdaki hususlarda ivedilikle çalışmalar yapması gerekmektedir.

  1. Hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde “Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması” yapılması,
  1. Acil servise başvuran hastalara sağlık personeli ile etkin triaj yapılarak, sarı alan muayenesi gerekmeyen hastalardan öncelikle acil servis yeşil alanında muayene olması gerekenlere “Yeşil Alan 1” kodu verilerek, acil serviste genel tabip muayene polikliniklerinde bakılmasının sağlanması,
  2. Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve ortopedi ve travmatoloji branşları ile birlikte, hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de, acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak koşuluyla, “Yeşil Alan 2” kodu ile Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği uygulaması yapılması ve uygun hastaların branş polikliniklerine sağlık personeli tarafından yapılan etkin triaj ile yönlendirilmesi,
  3. Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği uygulaması kapsamında uzman hekimler tarafından yapılan branş poliklinikleri haricinde, ihtiyaç oranında “Yeşil Alan 2” kapsamında olmak üzere genel tabip poliklinikleri açılarak hastaların birikmesinin ve beklemenin engellenmesi,
  4. Sarı alan muayene ve kısa müşahedelerinin 2 saati geçmeyecek şekilde planlanması, 2 saatten fazla acil gözlem veya takip gereken hastaların acil servis bünyesindeki acil yataklı servislerde gözlemi ve tedavisinin sağlanması,
  1. Acil servislerde uzun yatışların ve klinik hasta takiplerinin engellenmesi,
  1. Acil serviste hastası olup 8 saatten fazla gözlemde tutan ve kliniğine almayan branşlarda Merkezi Yatış Otomasyonları üzerinden, bu hasta yatırılana kadar normal hasta yatışı yetkisinin kısıtlanması,
  2. Acil servis hastalarında radyoloji ve laboratuvar süreçlerinin hızlandırılması, mümkün ise Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği uygulaması için rutin laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri için de ek mesai uygulaması yapılması,
  3. Gerektiğinde hastane idaresinin acil kabulü yüksek olan klinikler için diğer kliniklerce yoğun kullanılmayan hasta yataklarını ilgili kliniğin yatağı haline dönüştürmesi,
  4. Özellikle acil cerrahi endikasyonu konulan hastaların yoğun bakım yatağı ihtiyaçlarının bir yoğun bakım sorumlusu tarafından belirlenmesi,
  5. Yoğun bakımlarda yer olmaması halinde acil hasta mağduriyetini önlemek için postop ara bakım ünitelerinin düzenlenmesi.
  1. Acil servislerde konsültasyonların çabuklaştırılması,
  1. Hekim kaynağı yeterli olan kliniklerin günlük iş akışları içerisinde bir hekimini mutlaka konsültasyon amaçlı olarak görevlendirmesi, acil servis konsültasyonlarında mavi kod kapsamında olmayanların en fazla 30 dakika içinde yaptırılması, konsültan hekim listelerinin ve konsültasyon ortalama cevap sürelerinin idareye teslim edilmesi,
  1. Acil servislerde basit fiziksel iyileştirmeler yapılması,
  1. İlgili acil servislerde ivedilikle küçük onarım, basit yapım işlerinin yapılması ve hasta ve hasta yakını imkânları ve konforunun artırılması,
  2. İlgili acil servislerde araç giriş çıkış ve otopark imkânlarının genişletilerek acil hastalara araç park imkânları ve kolaylıklarının sağlanması gerekmektedir.

Yukarda sayılan düzenlemelerin ivedilikle yapılarak yeşil, sarı, kırmızı ve mesai kaydırma poliklinikleri günlük hasta sayısı ve ortalama bekleme sürelerinin Bakanlık tarafından tam ve zamanında takibinin yapılabilmesini teminen, il sağlık müdürlüklerine verilerin günlük gönderilmesi ve ilgili il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisi yöneticilerinin uygulamaları yerinde bizzat takiplerinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                      
 Dr. Ahmet DEMİRCAN

 Bakan  

Anahtar Kelimeler:

acil servis mesai kaydirma vardiya brans poliklinig yesil alan 1 yesil alan 2

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1) Hakan (Uzm Dr.)
05.02.2018 15:33:20
Hastaneler 16-24 saatleri arasında çalışsın. Bizde gece işçisi olup yarasa gibi gezelim. Gündüz hastaların işi gücü var akşam da sadece acil açık mecburen acile geliyorlar.
Zalime merhamet mazluma zulumdur. Mesai kaydırma yapılacaksa tüm branşlarda geçerli olmalıdır. Üç veya dört branşa nöbet tutturmakla sorun çözülmeyecek. Nöbette konsültasyonlar ne olacak. En önemlisi nöbet ve icabı olmayan radyoloğu nasıl hastaneye getireceksin. Bunlar olmayacaksa uzman hekime poliklinik yaptırmanın ne anlamı olacak.
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49
2) dr.mikro (hekim)
05.02.2018 10:36:21
‘’…elbetteki vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa, acildir…’’sayın bakan diyor. Bende kendimi kötü hırpalanmış itibarsızlaştırılmış yıpranmış hissediyorum. Ama ne yetkililer nede çevrem inanmıyor. Örneğin meslektaşlarım dışında herkes benim ayda en az 20 bin TL kazandığımı sanıyor gerçeği söylediğimde ise inanmayan alaycı bir bakışla karşılaşıyorum. Hadi canım 10 bin maaş olsa 10 binde döner alıyorsundur işte 20 bin diyorlar. Emekliliğe yansıyan maaşım 3 bin totalde de elime gecen izne vs. çıkmazsam 7 bin dediğimde gülüp geçiyorlar.

Gelelim özeleştiri kısmına peki biz ne yapıyoruz arkadaşlar. Meslektaşımızı hala rakip olarak görüp performansını tartışıyor kuyusunu mu kazıyoruz. TTB ye en ağır eleştirileri yöneltirken (hekim hakları için yeterli mücadeleyi vermiyor vs. gibi) eski genel başkanları iktidar partisi milletvekili olan şimdikiler ise muhtemel aday adayı olan Memur-Sen Sağlık-Sen’e yok mu bir tepkimiz. 10 yıldır yetkili sendika olarak bizi temsil eden sendika dişe dokunur ne kazanım elde etti.10 yıl öncesine göre daha iyi durumda mıyız? En son birçok şeye en az %20 zam gelirken bizim sendikamız % kaçlık zamma imza attı.(Örn.Metal işkolunda son yapılan toplu sözleşmede %25 zam alındı) En azından bu sendikadan istifa ederek tepkimizi göstermek için daha ne bekliyoruz.

Birbirimizin rakip görmeden mesleki dayanışma ile meslek örgütümüz çatısı altında bir araya gelip mücadele etmeliyiz. Genel kurullara katılıp bizi en iyi temsil edecek arkadaşları göreve getirmeliyiz.
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