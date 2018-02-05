Mesai Kaydırma ve Vardiya Branş Polikliniği Uygulaması nasıl olacak? İşte o genelgenin ayrıntıları!

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın imzasıyla, tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen ve acil servis hizmetlerine yönelik düzenlemeleri içeren genelgeye göre, hastanelerde standart poliklinik hizmetlerinde "Mesai Kaydırma veya Vardiya Branş Polikliniği" uygulaması yapılacak.
Acil servislere başvuran hastalardan genel durumu en hafif olan ve "yeşil alan"da muayene olması gerekenlere "Yeşil Alan 1" kodu verilecek ve bu hastalara acil servisteki genel tabip muayene polikliniklerinde bakılması sağlanacak.
Öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları, iç hastalıklar, kulak burun boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji branşları ile hastanelerin acil servislerinde yeşil alan hasta oranı ek poliklinik açmayı gerektiren diğer branşlar için de acil servis alanı dışında ve yakın yerleşiminde olmak şartıyla "Yeşil Alan 2" kodu ile Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması yapılacak ve uygun hastalar sağlık personeli tarafından gerçekleştirilecek etkin triaj ile branş polikliniklerine yönlendirilecek.
Mesai Kaydırma veya Branş Polikliniği uygulaması kapsamında uzman hekimler tarafından yapılan branş poliklinikleri haricinde ihtiyaç oranında, "Yeşil Alan 2" kapsamında olmak üzere genel tabip poliklinikleri açılacak. Böylece hastaların acil servislerde birikmesinin ve beklemesinin de önüne geçilecek.
İşte o genelge:
GENELGE
2018/
DAĞITIM YERLERİNE
Acil servis hizmetlerinde bazı özellikli ve yoğun hastanelerimizin yaşadığı sorunları ve sebeplerini çözmek üzere, acil sağlık hizmetleri tebliği değişiklik çalışmaları tamamlanmış ve yayınlanma aşamasındadır. Bu aşamada hasta yoğunluğunu azaltmak ve hasta memnuniyetini artırmak için ekli listede bulunan hastanelerin aşağıdaki hususlarda ivedilikle çalışmalar yapması gerekmektedir.
Yukarda sayılan düzenlemelerin ivedilikle yapılarak yeşil, sarı, kırmızı ve mesai kaydırma poliklinikleri günlük hasta sayısı ve ortalama bekleme sürelerinin Bakanlık tarafından tam ve zamanında takibinin yapılabilmesini teminen, il sağlık müdürlüklerine verilerin günlük gönderilmesi ve ilgili il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisi yöneticilerinin uygulamaları yerinde bizzat takiplerinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.
Dr. Ahmet DEMİRCAN
Bakan
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|08.01-07.02
|SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamami
|Diğer
|07.01-06.02
|Kadın doğum cildiye uzmanı
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/02-09/02
|Radyoloji Kış Okulu
|RADYOLOJİ
|ANTA
|15/02-17/02
|2. Endoskopik Kulak Cerrahisi Kongresi
|KULAK-BUR...
|MERS
|14/02-18/02
|4.Sağlık Yönetimi Kongresi
|SAĞLIK...
|ANTA
|14/02-18/02
|: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış Okulu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|23/02-24/02
|3. İstanbul Hipofiz Sempozyumu
|KULAK-BUR...
|İSTA
|23/02-25/02
|2.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|23/02-25/02
|8. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi
|DİĞER
|ANTA