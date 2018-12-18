Mesanede oluşan 10 cm 270 gr taş ameliyat ile alındı: Tek parça halinde

Çıkarılan dev taşın bugüne kadar tek seferde kırılmadan çıkarılan taşlar arasında en büyüklerinden olduğu belirtildi.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaklaşık 10 yıldan bu yana böbrek ve çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğu belirtilen 72 yaşındaki Hasan Demir, yaşadığı halsizlik ve idrar yapamama şikayetleri ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurdu.

Demir’in yapılan tahlil ve tetkik sonuçlarında, böbrek değerlerinin yüksek olduğu ve çekilen tomografi sonucunda mesanesinde 10x10 ebadlarında taş bulunduğu tespit edildi.

Yapılan muayene sonucunda Demir’e açık sistolitotomi yöntemiyle operasyon uygulanarak, mesanedeki dev taş yaklaşık 1 süren çalışmalar sonucunda tek parça halinde çıkarıldı.

30 yıllık uzmandan “Benim bugüne kadar gördüğüm en büyük taştı” ifadesi

Yaklaşık 30 yıldan bu yana taş cerrahisi yaptığını dile getiren SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilimdalı Prof.Dr. Alim Koşar, çıkarılan taşın bugüne kadar gördükleri arasında en büyüğü olduğunu belirterek, “Ben 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Taş cerrahileri yapıyoruz. Gerçekten benim bugüne kadar gördüğüm en büyük taştı. Biz de çok şaşırdık. Çünkü, mesanenin genişleyebileceği hacim bu kadar bir hacim. Tamamen dolduran, belki mesane biraz daha genişleyebilse, daha da büyüyebilecek bir taş. Acaba taş mı, başka bir şey mi diye çok şaşırdık” dedi.

“Taşı aldıktan sonra enfeksiyon, böbrek yetmezliği tablosu da çok hızlı bir şekilde düzeldi”

Hastanın, taş oluşumu konusunda çok geç kaldığına dikkat çeken getiren SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Üroloji Anabilimdalı Prof.Dr. Alim Koşar, “Hasta o kadar geç kalmış ki, ciddi problemler oluşmuş ki, hasta bize neredeyse koma halinde, şiddetli idrar yolları enfeksiyonu, böbrek yetmezliği tablosuyla geldi. Biz, öncelikle hastanın durumunu toparladık. Teşhisi de koyduktan sonra hasta ile konuşarak, ikna ettik. Çünkü, hastanın ameliyattan da bir korkusu ve çekinceleri vardı. Başarılı bir ameliyatla hastanın taşını aldık. Taşı aldıktan sonra enfeksiyon, böbrek yetmezliği tablosu da çok hızlı bir şekilde düzeldi. Hasta sanki, birçok şeyini geride bırakarak sağlıklı bir şekilde hastamızı taburcu etmeyi başardık” diye konuştu.

“Eğer ameliyat edilmeseydi, hasta kaybedilebilirdi”

“Bu hasta belki bu problemleri 10 yıldır çekiyordu” diyerek sözlerini sürdüren Prof.Dr. Alim Koşar şöyle devam etti; “Bu taş çok ciddi idrar problemleri yapar. İdrarda yanma, sık tuvalete gitme, idrar yapamama, ciddi kasık ağrıları yapar. Hasta, bu problemlerle maalesef uzun süre yaşamış. Belki etrafındaki insanlara da bu problemini anlatamadı. Bu konuda, hastanın belki 10 yıllık bile bir geçmişi olabilir. Hasta bize ne kadar yeni de dese, bu problemlerin yeni olması mümkün değil. Eğer hasta ameliyat edilmeseydi hasta kaybedilebilirdi.”

Prof.Dr. Koşar daha önce böyle bir taş görülmediği için, bu kadar büyüklükte de taş oluşabileceğini göstermek adına bu vakada bütün olarak çıkarıldığını ifade ederek, bu durumun erkeklerde daha sık görüldüğünü iletti.

Vücuttaki taş oluşumundan bahsederek, oluşumdaki faktörleri özetleyen Koşar ayrıca, bu tür durumlarda geç kalınmaması gerektiğini dile getirdi.