Meslek hastalıkları erkenden teşhis edilebilecek

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, meslek hastalıklarının erken teşhisi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen hekimlerin katılımıyla eğitim programlarını sürdürüyor.

Akciğerde toz birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu olan pnömokonyoz olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlamak amacıyla yapılan "Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırma Okuyucu Eğitimi", İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığında (İSGÜM) devam ediyor.

"Meslek hastalıkları konusunda eğitim açığı var"

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, yaptığı yazılı açıklamada, ana hedeflerinin meslek hastalıklarını önlemek olduğunu belirterek buna yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Meslek hastalıklarının önlenmesinin ve tozla mücadelenin önemli konu başlıklarından olduğunu ifade eden Koç, bu eğitim programının ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Eğitime İzmir, Balıkesir, Çankırı, Ankara ve Bursa gibi çeşitli illerden göğüs hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve radyoloji gibi çeşitli branşlardan uzman doktorların katıldığını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Meslek hastalıkları konusundaki eğitim açığının çok büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda hocalarımızdan büyük talep gelmesi bizi sevindiriyor. Eğitim programının daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz. Bu yıl 8 eğitim düzenleyeceğiz. Fakat bu eğitimleri yeterli görmüyoruz. Yeni bir projemiz var. İstiyoruz ki özellikle üniversitelerle ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği kuralım ve bu iş birliğinin sonucunda bölgesel eğitimler verelim. Eğitim noktasında geniş bir kitleye ulaşabilirsek, tozla mücadelede ve meslek hastalıklarında daha erken teşhis yapabiliriz. Bu zamana kadar 500'e yakın eğitim alan hocamız var ama yılda 500 tane pnömokonyoz erken tanısı konmuyor. Bunu irdelememiz gerekiyor."

"Oluşturulacak veri tabanı hekimlere de açılacak"

Orhan Koç, kurdukları İşyeri Bilgi Yönetim Sistemi ile işyerlerindeki iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri üzerinden artık farklı veriler alabileceklerine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu aldığımız verileri Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığının veri tabanıyla entegre edeceğiz ve meslek hastalıkları konusunda analizler yapabileceğiz. Biz burada şunu hedefliyoruz, normalde bütün hastaneler meslek hastalıkları provizyonu alabilir, iş kazası provizyonu alabilir fakat birebir aradığımızda görüyoruz ki hastane otomasyonlarında bu modül etkin kullanılamıyor. Halbuki herkes kullanabilir. Bu provizyonu kullandığınız zaman, bir teşhis veya tanı koyduysanız, bu sistem üzerinden bize kadar gelebiliyor. Birinci amacımız bu. Her hekim kendisine gelen hastanın durumunu teşhis edecek ve en ufak bir şüphe, ön tanı veya tanı koyduysa, onu not edecek. Bu veri bizim için çok önemli. Biz o bilgiyi, o kişinin bulunduğu iş ortamıyla ilişkilendirmeye çalışacağız. Erken uyarı sistemi sayesinde riskli olan işyeri, sektör ve bölgeler ortaya çıkarılacak, biz de bu doğrultuda önlemler alabileceğiz."

Söz konusu sistemle oluşacak veri tabanını hekimlere de açacaklarını bildiren Koç, bu sayede hastanın geçmişte çalıştığı yerleri görebilecek doktorun meslek hastalıklarıyla ilgili daha sağlıklı bir değerlendirme yapabileceğini kaydetti.