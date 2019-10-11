Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı
SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı.
Meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı
11 Ekim 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İSTANBUL - Edinilen bilgiye göre Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli asistan doktor Y.S.(29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında "az çalışma" tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.

İstanbul'da doktorlar arasında az çalışma tartışması: Bir doktor hayatını kaybetti 

Yavuz Sümter,  yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi'ne götürüldü. 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Öte yandan öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

baltalimani kemik hastaliklari hastanesi kaan erol

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
2
1) Hatice onur (dr)
11.10.2019 14:59:17
Aman Allahım bu nasıl bir doktor bu meslekte asistanlıkta bir sınavdır zorlu meslek hayatımıza her hem fiziksel hemde ruhsal olarak hazırlama süreci en ufak bir zorlukta kendi meslemtaşına bir insan bunu nasül yapar. bizim ğörevimiz tüm insanları allahın izin verdigi sürece yaşatabilmektir. herhangi bir canlıya bie zarar veremeyeceken gencecik pırıl pırıl emek emek yetışmiş bir meslektaşına býnu nasıl yapabilir şoktayım .yazık çok yazık zaten bu kisi kesinlikle Doktor olmayı haketmiyor. Bizlér bir hastamıza yeterince faydalı olamadıysak yada en ufak bir komplikasyonda uykularımız kaçan insanlarız arrük yeni yetisen nesilde vicdan iside mi azalıyor bu haberden bir doktor olarak inanılmaz utanıyorum .Gencecik meslektaşıma allahtan rahmet dilemekten başka elimden birsey gelmiyor.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri utku büyükşahin Ermenek Devlet Hastanesi Mustafa Yurdagülen Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Kaan Erol obezite Fahri Bayram Erciyes Üniversitesi Dünya Kanser Liderleri Zirvesi Dilyara Kaydarova Trakya Üniversitesi Erhan Tabakoğlu meme kanseri Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Türkiye Obezite Araştırma Derneği Volkan Yumuk Dünya Sağlık Örgütü Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktor Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Dünya Perinatoloji Derneği Cihat Şen Perinatoloji İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kök hücre nakli muhammet güven Dünya Obezite Günü Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Alper Sönmez
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
10/10-12/10 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi BESLENME... ANKA
09/10-12/10 3. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi’ KADIN... İSTA
09/10-12/10 3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi TIP... ANTA
09/10-13/10 21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi İÇ... ANTA
10/10-13/10 28. Ulusal Üroloji Kongresi ÜROLOJİ ANTA
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.