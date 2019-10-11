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Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi
İstanbul Balta Limanı Kemik Hastanesi’nde meslektaşını yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldüren doktor adliyeye sevk edildi.
Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi
11 Ekim 2019 - İHA
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Sarıyer Balta Limanı Kemik Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda asistan doktor olarak çalışan Dr. Y. S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Y. S., meslektaşı Dr. Kaan Erol’u yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldürmüştü.

İstanbul'da doktorlar arasında az çalışma tartışması: Bir doktor hayatını kaybetti 

Olayın ardından gözaltına alınan Y. S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y. S. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı 

 

Anahtar Kelimeler:

balta limani kemik hastanesi doktor

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