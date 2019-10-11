Meslektaşını öldüren doktor adliyeye sevk edildi

Sarıyer Balta Limanı Kemik Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda asistan doktor olarak çalışan Dr. Y. S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Y. S., meslektaşı Dr. Kaan Erol’u yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldürmüştü.
Olayın ardından gözaltına alınan Y. S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y. S. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/10-12/10
|2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|09/10-12/10
|3. Uluslararası Kozmetoloji ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi’
|KADIN...
|İSTA
|09/10-12/10
|3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi
|TIP...
|ANTA
|09/10-13/10
|21. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi
|İÇ...
|ANTA
|10/10-13/10
|28. Ulusal Üroloji Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|28/10-01/11
|5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
|MİKROBİYO...
|İZMİ