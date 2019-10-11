Meslektaşını öldüren doktor tutuklandı

Akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli Sümter’in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındı.

Sümter’in pişman olduğunu belirttiği ifadesinde, üç aydır birlikte çalıştığı asistan doktorların kendisine mesleki baskı uyguladığını ve yaşanan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öne sürüldü.

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Sümter, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı şüpheli Sümter’in, “canavarca hisle” ve “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Sarıyer Balta Limanı Kemik Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda asistan doktor olarak çalışan Dr. Y. S. ile meslektaşı Dr. Kaan Erol arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dr. Y. S., meslektaşı Dr. Kaan Erol’u yaklaşık 40 bıçak darbesiyle öldürmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan Y. S. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y. S. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.