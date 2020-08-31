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Meslektaşları Büşra hemşire için harekete geçti
THD tarafından yapılan açıklamada "Sayın Mansur Yavaş ve meslektaşımız Büşra Hemşire’nin son derece insani, nazik ve duyarlı iletişimleri nedeniyle maruz kaldıkları çirkin davranıştan üzüntü duyduk. Bu üzüntünün nedeni, toplum olarak gelmiş olduğumuz noktadır." denildi.
Meslektaşları Büşra hemşire için harekete geçti
31 Ağustos 2020 18:13 - Cumhuriyet
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Türk Hemşireler Derneği (THD), S. Kaan Altınok isimli şahıs tarafından sosyal medyadan tehdit edilen Büşra hemşire için harekete geçti.

Mansur Yavaş’tan aşure isteyen Büşra hemşire tehdit edildi

THD, Altınok hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu bildirirken, yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Mansur Yavaş ve meslektaşımız Büşra Hemşire’nin son derece insani, nazik ve duyarlı iletişimleri nedeniyle maruz kaldıkları çirkin davranıştan üzüntü duyduk. Bu üzüntünün nedeni, toplum olarak gelmiş olduğumuz noktadır. Bu olay, toplumda yayılan, normalleşen ve hiçbir gerekçeye ihtiyaç duymayan, nefretin, cinsiyetçi şiddetin, tehdidin, bölünmüşlüğün ve kendinden olmayana karşı tahammülsüzlüğün ilk örneği değildir. Son örneği de olmayacağı aşikardır. S. Kaan Altınok adlı kullanıcının, Sağlık Bakanı Sayın Koca’yı, bu cinsiyetçi nefret ve tehdit söylemine adres olarak göstermiş olması, şiddetin sınır tanımazlığının bir örneğidir. Sayın Koca’nın meslektaşımız ve çalışanı olan Büşra Hemşire şahsında, tüm sağlık çalışanlarına ve bu ülkenin kadınlarına yapılan tehdit ve tacize sessiz kalmayacağını biliyoruz.

THD olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduğumuzu ve bu olayın takipçisi olacağımızı tüm halkımız ve meslektaşlarımıza bildirir, toplumda giderek tırmanan şiddetin önüne geçmek için somut adımlar atılması gereğini yetkililere tekrar hatırlatırız."

Anahtar Kelimeler:

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1
1) Ülker (Doktor )
31.08.2020 19:41:10
Sanki reklam için , danışıklı döğüş mü var ?
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