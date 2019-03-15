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Meslekte 25 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi
Şarkışla ilçesinde meslekte 25. yılını tamamlayan sağlık personeline teşekkür belgesi verildi.
Meslekte 25 yılını tamamlayan sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi
15 Mart 2019 - AA
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Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında program düzenlendi. 

Programa, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Sağlık Müdürü Halil Atalay, Hastane Başhekimi Op. Dr. Ufuk Ürdem ve sağlık çalışanları katıldı. 

Ürdem, programda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarına karşı şiddetin son bulmasını ve huzurlu çalışma ortamı istediklerini belirtti. 

Belediye Başkanı Oğuz ise sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Sağlık çalışanlarına başarı dileyen Oğuz, "Daha sağlıklı bir toplum, daha sağlıklı bir gelecek için gece, gündüz, bayram, tatil demeden büyük bir fedakarlıkla bu mesleği yerine getiren, en güç koşullarda bile sağlık hizmetlerinin her alanında hiç yılmadan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum." dedi. 

Konuşmaların ardından meslekte 25. yılını dolduran sağlık personeline teşekkür belgesi verildi. 

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tip bayrami

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