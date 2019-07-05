Meslekten ihraç edilen firari doktor Eskişehir'de yakalandı

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen doktor T. U. Eskişehir'deki adresi tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan T.U'nun, terör örgütünün mahrem imam yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA