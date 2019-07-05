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Meslekten ihraç edilen firari doktor Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Meslekten ihraç edilen firari doktor Eskişehir'de yakalandı
05 Temmuz 2019 - AA
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Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince aranan ve daha önce meslekten ihraç edilen doktor T. U. Eskişehir'deki adresi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan T.U'nun, terör örgütünün mahrem imam yapılanmasında yer aldığı ve gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:

feto doktor

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5
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
05.07.2019 17:07:15
Eskişehir FETÖ nün buluşma noktası mı oldu ?
Her hafta FETÖ den aranan birileri burada yakalandı diye haber geliyor.
Eski istihbarat müdürü bile burada yakalandı.
Ankara'ya hızlı trenle 1 saat 15 dakika mesafeli, her tarafında mobese kameraları olan, bölgenin nüfusa oranla en büyük MİT altyapısına sahip bir yere bu adamları çeken ne ?
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