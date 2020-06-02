Meta analiz: Sağlık çalışanları cerrahi maske değil N95 kullanmalı

MEDİMAGAZİN-Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen 172 çalışmanın yeni bir analizi, bilim adamlarının aylarca söylediklerini doğruluyor: N95 ve diğer solunum maskeleri, sağlık çalışanlarını koronavirüse karşı korumak için cerrahi veya bez maskelerden çok daha üstündür .

Pazartesi günü The Lancet'te yayınlanan sonuçların, DSÖ ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, hemşireler ve acil müdahale ekipleri gibi sağlık çalışanların sadece cerrahi maskeler değil, N95 maskeleri giymelerini tavsiye etmeleri gerektiğini açıkça belirtti.

DSÖ'nün ve CDC'nin cerrahi maskelerin yeterli olduğunu daha önce öne sürmesi bu açıdan hayal kırıklığı yarattı.

16 ülke ve altı kıtada 172 gözlemsel çalışmanın dahil edildiği meta analizde N95 maskeleri yüzde 96 koruma sunarken, cerrahi maskeler için rakam yüzde 77 idi.