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Meta analiz: Sağlık çalışanları cerrahi maske değil N95 kullanmalı
Hastaneler gibi riskli ortamlarda kullanılan cerrahi maskeler, koronavirüse karşı çok daha az koruma sağlıyor.
Meta analiz: Sağlık çalışanları cerrahi maske değil N95 kullanmalı
02 Haziran 2020 18:45 -
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MEDİMAGAZİN-Dünya Sağlık Örgütü tarafından finanse edilen 172 çalışmanın yeni bir analizi, bilim adamlarının aylarca söylediklerini doğruluyor: N95 ve diğer solunum maskeleri, sağlık çalışanlarını koronavirüse karşı korumak için cerrahi veya bez maskelerden çok daha üstündür .

Pazartesi günü The Lancet'te yayınlanan sonuçların, DSÖ ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, hemşireler ve acil müdahale ekipleri gibi sağlık çalışanların sadece cerrahi maskeler değil, N95 maskeleri giymelerini tavsiye etmeleri gerektiğini açıkça belirtti.

DSÖ'nün ve CDC'nin cerrahi maskelerin yeterli olduğunu daha önce öne sürmesi bu açıdan hayal kırıklığı yarattı.

16 ülke ve altı kıtada 172 gözlemsel çalışmanın dahil edildiği meta analizde N95 maskeleri yüzde 96 koruma sunarken, cerrahi maskeler için rakam yüzde 77 idi.

Anahtar Kelimeler:

arastirma n95 cerrahi maske saglik calisanlari

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