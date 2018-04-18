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Metrobüsteki şırıngalı hemşirenin cezası belli oldu
Ercan P., metrobüsle evine gittiği sırada hemşire Semra H.’nin şırıngalı saldırısına uğradı! Enjektör iğnesini silahtan sayan mahkeme, hemşireyi kasten yaralama suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırdı!
Metrobüsteki şırıngalı hemşirenin cezası belli oldu
18 Nisan 2018 - TAKVİM
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Geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşayan olay 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İddialara göre Ercan P., evine gitmek için metrobüse bindi. Yanına oturan hemşire Semra H., ise kendisini itekledi. Ercan P., kadına durumu sormak istedi. Ancak bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti. Çantasından bir anda şırınga çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., "Metrobüste AIDS bulaştıran kadın var" diye bağırdıktan sonra, iğneyi çıkarıp durumu sivil polislere bildirdi.

Yakalanan kadın, Ercan P.'nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için şırıngayı batırdığını söyledi. Hastaneye giden Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası iğnede bir hastalık olmadığı tespit edildi.

Mahkeme, Semra H.'yi 120 gün para cezasına çarptırdı. Enjektör iğnesini de silah kabul etti. Cezayı 180 gün para cezasına çevirdi. Semra H.'nin 3000 liralık para cezasının beş yıl süreyle denetim altında tutulmasına hükmetti

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People
1
1) A (İ)
18.04.2018 10:49:22
Turkiyede hukuk nerede yahu? Uyduruk para cezası verilmiş, o da ertelenmiş. Yahu bari para tahsil edilseydi de adalet birazcık olsun tahakkuk etseydi. Ama biz buna müstehakız. Hem müslümanız diyoruz hem de şeriat istemiyoruz.
People
6
2) bozeren (nş uz dr)
18.04.2018 09:36:03
her türlü ceza kıytırık miktarda para cezasına çevrilip suçluların gerine gerine serbestçe dolaştıkları bir yer olmuş benim güzelim ülkem! vah halimize!
People
4
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.04.2018 08:56:53
Birileri ya oturmayı bilmiyor ya da konuşmayı . Tepkilerimizi akıl süzgecinden geçirdikten sonra göstersek boş yere canlar yanmaz.
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