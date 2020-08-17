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MHP'li milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan meclise sunduğu tartışmalı yasa teklifini geri çekti
MHP Milletvekili Sefer Aycan, doktor hatalarına cezaların artırılmasını öngören yasa teklifini "yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için" geri çektiğini açıkladı.
MHP'li milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan meclise sunduğu tartışmalı yasa teklifini geri çekti
17 Ağustos 2020 10:16 - MEDİMAGAZİN
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, kamuoyunda malpraktis tasarısı olarak nitelendirilen ve Türkiye'de doktor hatalarına cezaların artırılmasını öngören yasa teklifini geri çektiğini açıkladı.

Aycan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdiği Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanun Teklifini'ni "yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için geri çekiyorum" dedi.

Malpraktis yasası geçerse: Ameliyat yapacak doktor bulamazsınız

Aycan, teklif ile "Ülkemizde sağlık hizmetinin sunumunda yaşanan belirsizliği gideren düzenleme yapmak, hastanın ve sağlık personelinin, sağlık kuruluşunun hak ve sorumluluklarını belirlemek, ortaya çıkabilecek istenmedik durumları önlemek, sorun ortaya çıktığında durumu inceleyecek komisyonlar kurmak gibi konularda düzenleme yapmak amaçlanmıştı" ifadesini kullandı.

Teklifin henüz TBMM gündemine taşınmadığını ve komisyonlara gelmediğini belirten Aycan, "gündeme alındığında elbette tüm tarafların görüşüne açık olarak tartışılacaktı" dedi. Teklifin kamuoyunda tartışıldığı şekliyle "yanlış anlamalara" sebep olduğuna işaret eden Aycan açıklamasında, "Büyük fedakarlıklar ortaya koyan ve her türlü takdiri hak eden sağlık camiamızda, vermiş olduğum kanun teklifinin farklı değerlendirmelere ve özellikle yanlış anlaşılmalara sebep olmaması için geri çekiyorum" dedi. 

 

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0
1) ahmet efendi (uzman doktor)
17.08.2020 16:56:38
bu dr vekilimizin ne derdi var çok merak ettim illaki derdi yine bir dr sanırım cerrahi branşlardan biri keşke kinini farklı şekilde kussaymış çok yazık hiç üşenmemiş verdiği tasarıya bak Allaha havele ediyorum.Allah ne muradı varsa versin milleyvekili maaşını emekliliği garantilemiş beyfendi rahatlıkta batmış olsa gerek yat kalk dr la uğraş ne vicdan varmış sende yahu
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0
2) hasan ekim (dr.)
17.08.2020 16:07:05
Serbest çalışan doktor ve avukat emeklilerinin maaşları arasında uçurum var. Milletvekillerimiz durumu eşit duruma getirir iseler memnun olurum.
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6
3) yg (dr)
17.08.2020 15:17:25
Hatırımız kaldı. Keşkem çekmeseydi. Diğer mesleklerdeki insanlar meslektaşlarının iyiliği için çalışır bizim doktorlar verilecek cezayı artırmaya çalışıyor. Biz meslektaşımızdan doktorların özlük haklarının artırılması için yasa teklifi hazırlamasını beklerdik. Niçin hazırlasın ki? Kendisi milletvekili olmuş. Diğer doktorlardan ona ne? ne yaparlarsa yapsınlar.
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6
4) Kamil Ömür (Uz. Dr)
17.08.2020 14:11:29
Son duyumum sabit ödemenin arttırılması yönünde. Ama genel bütçeden değil yine döner sermayeden verilirse maaş artı sabit 8200 yerine 10.000 olur ama 0 lira döner sermaye yatışı rutin olur. Üstüne 1000 lira en fazla alınır. Çıplak maaş 2 katına çıkarılmalı başka yolu yok. Bu arada Sefer Aycan MHP genel yardımcılığından alınmış.
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20
5) Dr.Cevdett (Cerrah)
17.08.2020 13:53:09
Halk sağlığı uzmanı olarak acilde nöbet tutmamış, icaba gitmemiş, hasta yatırıp takip etmemiş bir hekimin meslektaşlarını sıkıntıya sokacak böyle bir teklif vermesi hayret verici. Oysa biz kendisinden bir hekim olarak 30 yıllık uzman hekimin bile emekliliğe yansıyan maaşının 5000 tl bile olmadığı bu ülkede maaşlarımızı iki katına çıkaracak bir teklif vermesini beklerdik.(Daha çok beklersin! diyenleri duyuyor gibiyim).
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15
6) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
17.08.2020 12:20:21
Bu çorba aralıklarla ısıtılıp geri önümüze konacak ve doğal olarak o kadar ısıtılıp soğutulunca zehirleyici derecede bozulacak.
People
16
7) dr (dr)
17.08.2020 11:26:35
Ne demişler: Doktorun doktordan başka düşmanı yoktur.
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