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Mide küçültme ameliyatları meclisin gündeminde: 'Mağdurları dinleyeceğiz'
Mide küçültme ameliyatları üzerindeki tartışma Meclise taşınıyor. Çok sayıda ailenin dilekçeyle başvurduğu TBMM'de konuyla ilgili komisyon kurulacak
Mide küçültme ameliyatları meclisin gündeminde: 'Mağdurları dinleyeceğiz'
08 Ekim 2018 - TRT Haber
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Türkiye’de mide küçültme ameliyatlarının sayısı her geçen yıl artıyor. 2012 yılında 811 olan sayının 2018 yılının sonunda 20 bine çıkması bekleniyor.

Ameliyatların ardından gerçekleşen ölümler tartışmalara neden olurken uzmanlar bu durumdan endişe duyuyor.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun, düşük kilodaki insanların 5-10-15 kiloluk fazlalıklarını vermek için cerrahi yöntemlere başvurduklarını ancak bu operasyonların vücut kitle indeksi 40 üzerinde ve diyette başarısız olanlara önerildiğini söyledi.

Mide ameliyatlarıyla ilgili Dilekçe Komisyonu'na şikayet yağdı

Ameliyat mağduru çok sayıda aile adalet arayışıyla TBMM'ye başvurdu.

Başvuru yapanlardan biri de 27 yaşındaki kızkardeşini kaybeden Gülsüm Elkhatroushi.

Gülsüm Elkatroushi kız kardeşi Hatice Elif Kılıç’ı obezite ameliyatında kaybetti.

Mide küçültme ameliyatı olan Kılıç'ın kısa süre sonra midesinin delindiği anlaşıldı.

Müdahaleler sırasında beynine pıhtı atan genç kız hayatını kaybetti.

"Mağdurları dinleyeceğiz"

Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır, çok sayıda başvuru aldıklarını belirterek şunları söyledi: 

‘’Bu tedaviyi olmuş ve başarılı olmuş insanları dinleyerek bir de bu tedaviden dolayı mağdur olmuş insanları dinleyerek bir takım yönlendirmeler ve kararlar almayı düşünüyoruz.’’

Ameliyatlarda ölüm oranı yükseldi

Mide küçültme ameliyatlarında ölüm oranı dünyada on binde 8, Türkiye'de ise bu oran binde 8'e yükselmiş durumda.

Anahtar Kelimeler:

mide kucultme prof dr halil coskun

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1
1) aydin sinal (hekim)
08.10.2018 13:46:26
saglik bakanligina TBMM lisine nacizane bir tavsiyem;önce tip alanindaki reklamlari yasaklayin buna dis implant,sac ekme,laseks tedavisi,estetik operasyonlarda dahil,ikinci asamada bu gibi ameliyatlari yeteri derecede reklamini yapan rezil medya var,halk bunlara hevesleniyor,sizde bu ameliyatlarin rizikolarini,ameliyat sonrasi komplikasyonlari TV lerden zorunlu reklam olarak yapin(sigaranin zararlari gibi),bu isin uzmanlarini(hipokrat yeminine sadik gercek uzman primum non nocere deyen) TV lerde bilgilerdinme,acik oturum proglamlarina cikarin,bunlardan sonra illaki ben ameliyat olacagim diyen olursa "kendi düsen aglamaz"
People
4
2) Dr Hakan (Öğretim Üyesi)
08.10.2018 12:31:13
Bu ameliyatı yapan bir cerrah olarak her hafta BMI sı 40 ın altında olan 1-2 hasta ameliyat için başvuruyor, ameliyat edin diye sıkıştırıyor. Neymiş diyet yapamıyormuş. Bu ameliyatı olunca da diyet yapacaksın deyince şaşırıp "ama ben istesem de yemek yiyemeyeceğimi sanıyordum aa öyle mi oluyor?" cevabını alıp kibarca redddiyorum. Obesler de sütten çıkmış ak kaşık değiller...
People
3
3) se (uzman dr)
08.10.2018 11:01:30
Hastalar normal hastalıklarını hastanelerde tedavi ettirdikleri için paralarını estetik ve zayıflatmaya yatırıyorlar. Arz talep meselesi.
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