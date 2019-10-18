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Midesinden 200'e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı
İzmir'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ve midesinden 580 gram ağırlığında yaklaşık 200 cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı.
Midesinden 200'e yakın metal cisim çıkarılan hasta kurtarılamadı
18 Ekim 2019 - AA
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Bornova ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki E.D, geçen hafta aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Doktorlar, röntgen filminde midede çok sayıda cisim bulunduğunu tespit etti.

Sağlık durumu kötüleşen hasta için acil ameliyat kararı verildi. Hastanın midesindeki farklı boyutlarda ve toplam 580 gram ağırlığında yaklaşık 200 cisim, 3 saat süren ameliyatla alındı. Hastanın midesinden çıkarılan cisimler arasında bulunan mıknatıs, anahtar, boş kovan, çivi, cıvata, anahtarlık, madeni para, metal harfler ve çeşitli boyuttaki metaller, sağlık personelini şaşırttı.

Midedeki metallerin mıknatıs sayesinde bir arada toplanması, röntgen görüntüsüne de yansıdı. 

Operasyonun ardından yoğun bakım servisine alınan hasta, zehirlenmeye bağlı olarak hayatını kaybetti.

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür vakaların daha çok küçük çocuklarda görüldüğünü ancak ilk kez bir yetişkinin midesinden bu kadar çok metal çıkarıldığına şahitlik ettiğini söyledi. 

Cerrahların hastayı kurtarmak için zamanla yarıştığını ancak hastaneye çok geç başvuran hastayı kurtarmakta başarılı olamadıklarını aktaran Göksel, "Midedeki metallerin çıkarılmasına rağmen metal ve mıknatısa bağlı zehirlenme nedeniyle hasta kurtarılamadı." dedi.

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