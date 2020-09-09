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Migren farkındalık günü: Dört hastadan biri tedavi olabiliyor
Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Sabahattin Saip, migrenin  dünyada en sık görülen ve özürlülüğe yol açan nörolojik hastalık olduğunu belirtti.
Migren farkındalık günü: Dört hastadan biri tedavi olabiliyor
09 Eylül 2020 17:02 - MEDİMAGAZİN
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Migrenin ülkelere, cinsiyete, yaşa ve sosyokültürel farklılıklara göre görülme oranı değişiklik gösteriyor. Ülkemizde 2013 yılında yapılan çalışmaya göre görülme sıklığı (prevelansı) %16.7. Migren ağrısını  genellikle kadınların yaşadığı düşünülse de ülkemizde ve dünyada her 3 kadına bir erkek bu hastalıktan yakınmaktadır.  

Ancak migren ne yazık ki halen gerekli ilgiyi görmemektedir. Halk arasında genel düşünce migrenin sıradan kolayca başedilebilir bir hastalık olduğu hatta hastalık olmadığı yönündedir. Oysa migren ağrı  öncesi, ağrı ve ağrı sonrası ile beynin önemli hastalıklarından biridir. Tıp eğitiminde başağrısı için ayrılan sürenin azlığı, yol açtığı özürlülüğün eğitim sırasında dahi yeterince vurgulanmaması migreni hak ettiği ilgiden kısmen mahrum bırakmıştır.  Ayrıca  sağlık sigortalarının bakış açısı sonucu tüm dünyada migren hastaları ne yazık ki yeterli ve doğru tedaviye ulaşmakta zorluk çekmektedir.  Öyle ki her dört  migrenliden  sadece biri hak ettiği tedaviye ulaşmaktadır. Oysa  doğru doğru tanı ve uygun tedavi ile migren başedilebilir bir hastalıktır.  Aksi takdirde migren bu hastalarda  ciddi iş gücü kaybına  ve yaşam kalitesi düşüklüğüne neden olmaktadır. 

İyi bir eğitim, hastalık hakkında farkındalık yaratma ve bilimsel veriler ışığında uygun tedavi ile migren başağrıları nedeniyle yaşanan maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek söz konusu olacaktır.

Migren farkındalık günü nezdinde ülkemizde Dernek olarak temel amacımız;

-Toplumda migren yükünün ve erken tedavinin öneminin farkındalığını yaratmak ve migrenlilerin doğru tedavilere ulaşmasını kolaylaştırmaktır.

-Migrende doğru tanı ve tedavi algoritmasının, algoloji, nöroloji asistan ve uzmanlarına,  başağrısına ilgi duyan aile hekimleri ve ilgili diğer branş uzmanlarına ulaşmasını  sağlamaktır. 

-Bilimsel kanıtı olmayan  ve yan etkileri olan çeşitli maddelerin  ve uygulamaların  kullanılmasının engellenmesidir. 

Bu amaçlara yönelik kısa bir süre önce Sağlık Bakanlığı ile ortak bir tanı tedavi protokolü hazırladık. Protokol hazırlanırken tüm güncel  bilimsel veriler değerlendirilmiş ve kaynak olarak kullanılmıştır.   İlaç seçimi ve ilaç dozları dahil olmak üzere yapılan tanı ve tedavi önerileri günümüzde kabul edilen standartlara ve klinik uygulamalara uygun olmasına özen gösterildi.   Bakanlık mensupları ile  yapılan ortak  çalışma sonucu bilimsel kanıtlar doğrultusunda meslektaşlarımıza ciddi bir kaynak hazırlamış olmaktan mutluyuz. Özellikle migrene spesifik yeni tedavilerin gündemde olduğu şu günlerde migrenli hastalarımızın doğru tedavi seçenekleri için bilinçlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler:

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