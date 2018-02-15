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Migren ilk yıl inme riskini 8 kat, kalp krizi riskini 2 kat artırıyor
Bilim insanları, migrenin kardiyovasküler riski arttırdığına dair daha çok kanıt buldu. Kalp ve damar hastalığı riski en fazla migren teşhisinin ilk yılında artıyor.
Migren ilk yıl inme riskini 8 kat, kalp krizi riskini 2 kat artırıyor
15 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Yeni yapılan bir araştırmaya göre, migren; kalp krizi, iskemik ve hemorajik inme, venöz tromboebolizm, atriyal fibrilasyon veya atriyal çarpıntı gibi kalp ve damar hastalıkları riskini artırıyor. 

BMJ’de “Migraine and risk of cardiovascular diseases: Danish population based matched cohort study” başlığıyla yayımlanan çalışmada, Danimarka’da 1 Ocak 1995'ten 30 Kasım 2013'e kadar migren tanısı alan tüm hastaları içeren tıbbi kayıtlar incelendi. Araştırmada yüzde 71’i kadın olan 50 bin migrenli hastanın verileri, 510 bin kişilik genel nüfusun sağlık verileriyle karşılaştırıldı. Araştırmacılar, migrenin yanısıra; diyabet, obezite, hiperlipidemi, yüksek kolestrol, hipertansiyon, kalp kapağı hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, karaciğer hastalığı, kanser, alkol ile ilişkili hastalıklar ve tiroid hastalıkları gibi diğer kardiyovasküler risk faktörlerini de inceledi.

Kadınlarda ve auralı migren hastalarında risk daha fazla

Araştırmada, migren teşhisi alan kişilerin, teşhisten 1 yıl sonra genel nüfusa göre inme geçirme riskinin 8 kat arttığı; kalp krizi, venöz tromboembolizm ve atriyal fibrilasyon riskinin de 2 kat arttığı bulundu. Aradaki bu ilişkinin auralı migren hastalarında ve kadınlarda daha güçlü olduğu tespit edildi. Danimarka Aarhus Üniversitesi Hastanesi’nden Kasper Adelborg’un liderlik ettiği çalışmada, migrenin hem kadın hem de erkeklerde kalp ve damar hastalıkları için belirleyici bir risk faktörü olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenildi. 

Migren teşhisinden sonra en fazla kardiyovasküler riskin ilk 1 yılda olduğu bilgisini veren araştırmacılar, genel nüfusa göre inme riskinin 8 kat; kalp krizi, venöz tromboembolizm ve atriyal fibrilasyon riskinin ise 2 kat fazla olduğunu söyledi. İlk beş yıldan sonra ise risklerin ortalama 1 buçuk kat fazla olduğu ifade edildi. Auralı migreni olan hastaların yüzde 59’unun ise uzun dönemli olarak kalp ve damar hastalığı riski altında bulunduğu aktarıldı.  

Anahtar Kelimeler:

migren inme kalp krizi

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
15.02.2018 15:29:11
"Yaa migrenden ne olacak, 1-2 ağrı kesici al geçer " diye hastalığı küçümseyen bazı arkadaşlar için oldukça bilgilendirici bir yazı olmuş. Migrenin demans için risk faktörü olduğunu gösteren yayınları da yakında burada göreceğiz gibi.
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