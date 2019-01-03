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Migren tedavisinde etken cihaz geliştirildi: Seri üretime geçmeyi hedefliyor
Konya'da özel bir hastanede pratisyen hekim olarak görev yapan Kudsi Öncü, vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden bir cihaz tasarladı
Migren tedavisinde etken cihaz geliştirildi: Seri üretime geçmeyi hedefliyor
03 Ocak 2019 - AA
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Meslekte 40 yılını dolduran pratisyen hekim Kudsi Öncü, 6 yıl önce migren hastalığının tedavisi için çalışma başlattı.

Öncü, 6 yıllık araştırmaların sonucunda vücudun belli bölgelerinde bulunan akupunktur noktalarına gönderdiği sinyaller ile hastalığın tedavisinin sağlandığını tespit etti.

Seri üretime geçmeyi hedefliyor
Ardından bu sinyalleri gönderen cihazı tasarlayarak patentini alan Öncü, klinik çalışmaların tamamlanmasıyla cihazın seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, migrenin insanlarda yaşam konforunu bozan bir rahatsızlık olduğunu hatırlattı.

Geliştirdiği cihazın 20 santimetre boyunda ve kalem şeklinde taşınabilir bir yapıda olduğunu dile getiren Öncü, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 yıldır üzerinde çalıştığım, kişiye özgü olan ve akupunktur noktalarına verilen sinyalle migreni tedavi eden cihazın klinik çalışmaları, İstanbul'da özel bir üniversitede devam ediyor. İnşallah 5-6 ay sonra cihazın seri üretimine geçerek insanlığın hizmetine sunacağız. Hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip cihazın biyouyumluluk testleri de Hacettepe Üniversitesi'nde tavşanlar üzerinde yapıldı. Çünkü cihazın belli testleri yapılmadan klinik çalışmalarına izin verilmiyor."

"Migreni tamamen ortadan kaldırıyor"
Öncü, dünyada ve Türkiye'de milyonlarca migren hastası olduğunu belirterek, "Türkiye'de kadınların yüzde 14'ü, erkeklerin de yüzde 8'i migren hastası. Bu, yaşam konforunu bozmakta ve insanların şiddetli ağrılar çekmesine sebep olmaktadır. Dünyada migren için belli cihazlar var ancak bizim tamamen yerli olarak geliştirdiğimiz bu cihaz, hem önleyici hem tedavi edici özelliğe sahip. Yani migreni tamamen ortadan kaldırıyor. Bu yönüyle dünyada tek. Öte yandan cihazla ilaç kullanımı da son bulacak. Migren için kullanılan ilaçlar gerçekten çok ağır. Doğal olarak ilaçların yan etkisi de oluyor. Tasarladığımız cihazla bunların önüne geçmiş olacağız. Cihazımızın çok konforlu bir kullanımı var. Şu anda adaptör ile çalışıyor ancak pille çalışanını da tasarladık. Bunun da TÜBİTAK süreci devam ediyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

migren bas agrisi kudsi oncu

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
03.01.2019 16:30:59
"Migreni tamamen ortadan kaldırıyor " ifadesi tamamen abartı gibi gözükse de bir gayretle ülkem içinde böyle çalışmalar yapılması hoş bir şey. Cihaz kullanıma girdiğinde sonuçlarını hep birlikte görürüz.
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