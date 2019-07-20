Migrende doğru bilinen yanlışlar

Dünya Baş Ağrısı Cemiyeti Toplumsal Farkındalık Komisyonu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Özge doğru bilinen yanlışları şu şekilde sıraladı:

Migren psikolojik bir ağrıdır

Migren ağrıları pek çok nedenle tetiklenir. Migren bu faktörlerden yalnızca biri ve sık görülenidir. Ancak Psikiyatrik hastalıklara eşlik eden başağrılarından farklı olarak beyinde genlerinden kimyasallarına dek bir dizi değişikliğe bağlıdır migren ağrısı.

Migren ağrısı yalnızca kadınlarda görülür

Migren kadınlarda erkeklerden iki kat daha sık olmakla birlikte her iki cinste de görülen bir başağrısı türüdür.

Migren sadece şiddetli ağrı ile seyreder

Migren ağrısının en sık görülen şekli tek taraflı olmaya meyilli şiddetli başağrısı atakları olmakla birlikte ağrı dışında baş dönmesi, karın ağrısı, görme sorunları gibi migren belirtileri de vardır.

Çocuğun başı ağrımaz, ya da migreni olmaz

Çocuklarda anne rahminden itibaren migren atakları kayıt altına alınmıştır. Ülkemizde her 10 çocuktan biri ve her 5 ergenden birinde migren özelliğinde başağrısı olduğu bilinmektedir. Bu çocuklarda sınav kaygısı, uyku düzeni bozukluğu, elektromanyetik alanlar gibi araya giren olumsuz tetikleyiciler migrenin kısa sürede müzmin (kronik) hale gelmesine sebep olmaktadır.

Migren ağrısının tedavisi yoktur

Migren tedavi edilebilen ancak kür açısından mevcut bilimsel tedavilerle kür vaat edilemeyen bir hastalıktır. Ağrı ataklarına yönelik tedaviler kadar ağrı önleyici tedaviler de önemlidir. Ancak tedavinin en önemli noktası hastanın ağrısının migren olduğunu fark ederek doğru tedaviyi zaman kaybetmeden uygulamasıdır.

Migren diyetle tedavi edilebilir

Migren ataklarının başta mayalı yiyecek-içecekler, bazı baharatlar ve susuzluk gibi diyete ait değişkenlerden tetiklendiğini biliyoruz. Ancak sadece diyete ait bir veya birkaç değişkeni düzenlemeye dayalı tedavilerin bilimsel dayanağı yoktur.

Migren ameliyatı ağrıları tamamen iyileştirir

Migren ameliyatı olarak bilinen baş bölgesinde migren ağrısına ait bilgiyi taşıyan bazı sinir uçlarının kesilmesine dayalı tedavilerin bilimsel dayanağı yoktur ve burada sağlanan atak sıklığı veya şiddetindeki azalma geçici bir durumdur.

Migrende akupunktur kesin çözüm olur

Migren ağrısına yol açan genetik ve çevresel etmenleri tamamen kontrol altına almak pratikte mümkün değildir. Ancak bilinçli bir yaklaşım ile atakları kontrol altında tutmak mümkün olabilir. Akupunktur ağrı tedavisinde belirli olgularda yeri olan bir tamamlayıcı tıp yöntemidir. Migren hastalarında özellikle de müzmin migrende katkısını destekleyen kanıtlar mevcuttur. Ancak kür vaat edilmemektedir.

Migrende ağrıya dayanmak gerekir. İlaçları fazla tüketmek alışkanlık yapar

Migren ağrılarında beyinde “ağrı matriksi” adı verilen bir dizi sinir hücresi bağlantısı görev alır ve bu bağlantıların sıkça meşgul edilmesi ağrı hafızası üzerinde bir yer edinmeye yol açar. Hafızanın diğer türlerinin aksine ağrı hafızası bireyin yaşayacağı bir sonraki ağrı atağında eşiği düşürür ve daha uzun süren ağrılar yaşamasına sebep olur. Doğru olan yaklaşım ağrı önleyici bir tedavi kullanmak ve buna rağmen ağrı yaşandığında mümkün olan en kısa sürede çözüm üretmektedir. Ağrı kesiciler ayda en fazla 5 atağa kadar kullanıldıklarında sıkıntı yaratmazlar. Ancak daha sık tüketilmeleri gerekirse mutlaka ağrı önleyici tedavi ile desteklenmeleri gerekir.

Migrende ağrı önleyici olarak sara ilacı veya depresyon ilacı verildi. Bu sakıncalı bir durum

Migren ağrısı sırasında beyinde aynı zamanda depresyon ve kaygı bozukluğunda ve hatta eplepside rol oynayan bazı kimyasallar değişiklik gösterir. Bu nedenle ağrı ataklarını önleyici olarak antidepresan olarak bilinen ilaçlar ve bazı epilepsi ilaçları ruhsatlı olarak kullanılabilirler.

Migren tedavisinde yıllardır hiçbir şey olmadı, tedavisi olmayan bir hastalık