Migros’un ‘online hekim görüşmesi’ satışına hapis cezası

MEDİMAGAZİN - 20 Kasım 2020 tarihinde Migros Sanal Market isimli online alışveriş platformu üzerinden satılan ürünler arasına “tıbbi danışmanlık hizmeti”, “uzman hekim”, “diyetisyen” ve “psikolog” eklendi.

Türk Tabipleri Birliği dava açtı

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64. maddesinde düzenlenen aracılık yasağını ihlal etmesi ve hekimlik mesleğin itibarını zedelemeye yönelik olması nedeniyle satış işlemi hekimlerden büyük tepki gördü. Gelen tepkilerin ardından şirket aynı gün satış işlemini sonlandırdı ve Türk Tabipleri Birliği ilgili departman yöneticisi hakkında dava açtı.

1 ay 25 gün hapis cezası verildi

Dava İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada online hekim randevusu satan Migros çalışanı hakkında "kanuni yetkisi olmamasına rağmen tabiplere iş getirmek için fiyatlandırmada bulunmak" suçuyla sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Sanığın herhangi bir tabibe iş getirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmaması nedenyle indirim uygulanarak 1 ay 25 gün hapis cezası verildi, sanığın sabıkasız oluşu ve verilen cezanın miktarı gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.