Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Migros’un ‘online hekim görüşmesi’ satışına hapis cezası
Online alışveriş platformu üzerinden hekim, diyetisyen ve psikolog randevusu satışı yapan Migros hakkında açılan davada, departman yöneticisi hakkında “aracılık suçuna teşebbüs” suçundan 1 ay 25 gün hapis cezası verildi.
Migros’un ‘online hekim görüşmesi’ satışına hapis cezası
02 Şubat 2022 14:44 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN -  20 Kasım 2020 tarihinde Migros Sanal Market isimli online alışveriş platformu üzerinden satılan ürünler arasına “tıbbi danışmanlık hizmeti”, “uzman hekim”, “diyetisyen” ve “psikolog” eklendi.

 

 

Türk Tabipleri Birliği dava açtı

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64. maddesinde düzenlenen aracılık yasağını ihlal etmesi ve hekimlik mesleğin itibarını zedelemeye yönelik olması nedeniyle satış işlemi hekimlerden büyük tepki gördü. Gelen tepkilerin ardından şirket aynı gün satış işlemini sonlandırdı ve Türk Tabipleri Birliği ilgili departman yöneticisi hakkında dava açtı.

1 ay 25 gün hapis cezası verildi

Dava İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada online hekim randevusu satan Migros çalışanı hakkında "kanuni yetkisi olmamasına rağmen tabiplere iş getirmek için fiyatlandırmada bulunmak" suçuyla sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi.

Sanığın herhangi bir tabibe iş getirdiğine dair herhangi bir kanıt bulunmaması nedenyle indirim uygulanarak 1 ay 25 gün hapis cezası verildi, sanığın sabıkasız oluşu ve verilen cezanın miktarı gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

 

 

Anahtar Kelimeler:

migros online hekim gorusmesi hekim randevu sanal market

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
4
1) Koray Taşcılar (Doktor)
02.02.2022 17:17:31
'DR. X hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır.' diye boy boy billboard ilanı veren ticarethanelere, 'Programa çıkma bedeli Z lira' diye dolaşan 'ürün yerleştirme'cilere de bir güzellik yapmanızı bekliyoruz.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.