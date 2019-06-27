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Mikrobiyom araştırmalarına 25 bin avroluk destek: Son başvuru 30 Kasım
Biocodex Mikrobiyota Vakfı’nın amacı dünya çapında akademik bağışlar ile mikrobiyom araştırmalarını destekliyor. Türkiye’den bilimsel komite tarafından seçilecek araştırmalara 25 bin avroya kadar destek sağlanacak
Mikrobiyom araştırmalarına 25 bin avroluk destek: Son başvuru 30 Kasım
27 Haziran 2019 -
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Alanında bilimsel kabul görmüş, öncü bilim insanlarının danışmanlığında ve “İnsan Sağlığı ve Hastalıklarında Bağırsak Mikrobiyotası” ile ilgili temel veya klinik çalışmaları desteklemek üzere kurulan Biocodex Mikrobiyota Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; “Mikrobiyota ve onun dünya sağlığı ile ilgisi konusunda gittikçe artan küresel bir ilgi söz konusudur. Bilim insanları, akademik çevreler, hükümetler ve genel kamuoyu mikrobiyota çalışmalarını desteklemektedir. Biocodex Mikrobiyota Vakfı insan mikrobiyomunun bağırsak, deri, jinekolojik vb. gibi her türlü alanındaki uluslararası kanaat liderlerinin araştırmalarını destekleyecektir.” 

Türkiye de “Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri” başlıklı çalışmalarda destekleniyor

Belçika, Amerika, Fransa, Meksika, Polonya, Kanada, Rusya, Fas, Baltık, Ukrayna ve Türkiye, ulusal çalışmaları desteklemek üzere Ulusal Araştırma Bursu için fon ayırmış durumda.

2018 yılında Mikrobiyota konusundaki 16 çalışma arasında yapılan değerlendirme sonucunda ”Pediatrik Talasemi Vakalarında Kemik İliği Nakli Sonrası Bağırsak Mikrobiyotasının Değerlendirilmesi” çalışması ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesinden Prof. Dr. Songül Yalçın birinci oldu.
2019 yılında Türkiye’de verilecek destek için başvurular Haziran 2019’da açıldı. Türkiye’den bilimsel komite tarafından seçilecek olan araştırmalara verilecek toplam destek miktarı 25.000 avroya kadar.

Başvuru süresi 30 Kasım 2019 da sonlanacak.
Alanında lider Türkiye Bilimsel Komite üyeleri seçimini yapacak.
Alanında lider hekimler tarafından oluşturulmuş bilimsel komite üyeleri, Aralık 2019 tarihinde seçimlerini yapacaklar ve Ocak 2020’de kazanan çalışma açıklanacak.

Anahtar Kelimeler:

mikrobiyom biocedex bilimsel arastirma

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