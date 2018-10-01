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Mikrobiyota araştırmaları için vakıf kuruldu... Her bir proje için yıllık 25 bin
İnsan mikrobiyatasını anlamak ve araştırmalarını geliştirmek amacıyla, dünya genelinde bağırsak florasıyla ilgili araştırma ve projelere destek için “Biocodex Mikrobiyota Enstitüsü” ve “Biocodex Mikrobiyota Vakfı” kuruldu. Vakıf, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülkeden, her bir proje için yıllık 25 Bin ile 200 Bin Euro arasında projenin içeriğine göre araştırma fonu dağıtacak
Mikrobiyota araştırmaları için vakıf kuruldu... Her bir proje için yıllık 25 bin
01 Ekim 2018 - İHA
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Biocodex Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: 
“Biocodex Mikrobiyota Vakfı, 2018 yılında alanında bilimsel kabül görmüş, öncü bilim insanlarının danışmanlığında ve ‘İnsan Sağlığı ve Hastalıklarında Bağırsak Mikrobiyotası’ ile ilgili temel veya klinik çalışmaları desteklemek üzere kuruldu. Mikrobiyota ve onun dünya sağlığı ile ilgisi konusunda gittikçe artan küresel bir ilgi söz konusudur. Bilim insanları, akademik çevreler, hükümetler ve genel kamuoyu mikrobiyota çalışmalarını desteklemektedir. Biocodex Mikrobiyota Vakfı, insan mikrobiyomunun bağırsak, deri, jinekolojik vb. gibi her türlü alanındaki uluslararası kanaat liderlerinin araştırmalarını destekleyecektir.” 


Açıklamada, bu çerçevede, 2018 yılı içerisinde Türkiye'nin de seçilmiş olduğu 11 ülkede ulusal çalışmaları desteklemek üzere Ulusal Araştırma Bursu için fon ayrıldığı belirtilerek, “Bu 11 ülke Belçika, Amerika, Fransa, Meksika, Polonya, Kanada, Rusya, Fas, Baltık, Ukrayna ve Türkiye’dir ve her ülkede ayrı ayrı o ülke adresli 11 çalışma desteklenecektir. Türkiye’de verilecek destek için başvurular Eylül 2018’de son bulmuştur. Ülkemizden bilimsel komite tarafından seçilecek olan araştırmalara verilecek toplam destek miktarı 25.000 avroya kadardır.” denildi. 


Alanında lider hekimler tarafından oluşturulmuş bilimsel komite üyeleri Prof. Dr. Cihan Yurdaydın (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD), Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş (Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji BD), Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD), Prof. Dr. Tarkan Karakan (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD), Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı) Aralık 2018 tarihine kadar seçimlerini yapacaklar ve daha sonra, seçilen araştırmalar kamuoyu ile paylaşılacak. 

Anahtar Kelimeler:

biocodex microbiyota vakfi mikrobiyota

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