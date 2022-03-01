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Milli Eğitim Bakanı: En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 94'e ulaştı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranını bugün itibariyle yüzde 94'e ulaştığını açıkladı. Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 90 ve en az üç doz aşı olmuş öğretmen oranının ise yüzde 53 olduğunu da vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı: En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 94'e ulaştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

01 Mart 2022 15:20 - AA Onur Orhan, Emre Ayvaz, Ömer Ürer
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Bakan Özer, Düzce Valiliğini ziyaretinde Vali Cevdet Atay, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve protokol üyelerince karşılandı.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun önerilerine harfiyen uyup okulları toplumdaki en güvenli yerler olarak koruyarak yüz yüze eğitime kararlı şekilde devam ettiklerini söyledi.

Bu süreçteki en büyük avantajlarının öğretmenlerin aşılanma oranı olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranı bugün itibarıyla yüzde 94'e ulaştı, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90, en az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 53. Yani bir de aşı olmayıp bağışıklık kazanan öğretmen oranını dikkate aldığımızda aslında eğitim sistemimizdeki 1,2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmakta. Onun için inşallah kararlı şekilde bu dönemi de yüz yüze eğitimde tutarak nihayetlendireceğiz."

Özer, bu süreçte fedakarlık gösteren öğretmenlere teşekkür ederek, "Hakikaten onlar sadece maskeleriyle ders anlatmadılar, aşı oranlarını yüksek tutarak tüm topluma örnek teşkil ettiler. Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz, kendilerine müteşekkiriz." dedi.

Anahtar Kelimeler:

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People
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1) Muzaffer Hekim (Emekli)
01.03.2022 15:42:20
Sanki matah bir şeymiş gibi utanmadan açıklamada bulunuyorsunuz. 3 doz aşılı öğretmen oranı ne? Onu paylaşın.

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