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Milli Eğitim Bakanı, okulların açılması için eylül ayını işaret etti
Bakan Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanmasına ilişkin "Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı, okulların açılması için eylül ayını işaret etti
09 Temmuz 2020 13:46 - AA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Başöğretmen Salonu'nda "Tabii Mobil Uygulması Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, "Biz takvimi mevzuat gereği açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılacak dediğimizde, 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz, sağlıkla sıhhatle bir ortam oluştuğunda bunu kesinlikle ortaya koymak istiyoruz. Şartlar elverişli olursa da 'Bunu o tarihte açacağız' demeye çalışıyoruz. Bütün planlarımızı buna göre yaptık." dedi.

31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanması
Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil.

Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz. Denilirse ki 'Bir süre daha açmayın, uzaktan eğitime devam edin', biz devam ederiz, hiç sorun yok.

Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız."

 

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