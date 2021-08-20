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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler ve öğretmenler okula maske takarak gelecekler
Bakan Özer "Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrenciler ve öğretmenler okula maske takarak gelecekler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

20 Ağustos 2021 13:17 - AA Ferdi Türkten
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının açıklanmasının ardından birim amirleri ve il milli eğitim müdürleriyle toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, ilgili birim amirleri ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.

 

 

Toplantıda, tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime 6 Eylül'de başlanacağını, 1-3 Eylül günlerinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, tek tek tüm illerdeki son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Okulum Temiz Belgesi" koşullarının takip edildiğini, sınıf, kantin, yemekhane ve varsa pansiyon her türlü kapalı alanın her gün dezenfekte edilerek gerekli hijyenin sağlanacağını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Okullarda yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız okula maske takarak gelecekler. Öğrenci ve personelimizin okul içinde maskeye ihtiyaç duymaları durumunda okul idarelerimiz ücretsiz maske temin edecek. Kurum personeli ve öğrenciler dışındaki kişilerin okula giriş ve çıkışları okul yönetimleri tarafından sınırlandırılacak."

Özer, Bakanlık bünyesinde yeni kurulan elektronik takip sisteminin de devreye girdiğini bu yolla il, ilçe, kurum ve okul düzeyinde tüm süreçlerin anlık olarak takip edildiğini belirtti.

Toplantıda, hijyen koşullarına ilişkin hazırlıkların yanında kısa süre önce yangın ve sel felaketlerini yaşayan illerdeki son hazırlıklar da gündeme geldi.

Okulların onarım çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Özer, il yöneticilerine okulların açılış tarihine kadar hazırlıkların tamamlanması talimatı verdi.

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