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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır
12 Mart 2020 -
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryoların hazır olduğunu söyledi. 

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." dedi.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak." ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak." dedi.

Bakan Selçuk, "Eğitim Bilişim Ağı tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı tedbirlerini üç aşamada hayata geçirdi." ifadesinde bulundu.

Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız." dedi.

Bakan Selçuk, Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek eğitimine ilişkin, "Sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilirler." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizin ara tatilde okullarda bulunmalarını beklemiyoruz. Onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz." diye konuştu.

Bakan Selçuk, pazar günü yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:

milli egitim bakani 3 gb internet eba trt

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