Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Yüz yüze eğitim konusunda teknik hazırlıklarımız var

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08 Eylül 2020 12:05
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.
Ayrıntılar geliyor....
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