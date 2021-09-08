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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Kovid-19' yakalanan ya da temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak
Milli Eğitim Bakanlığınca, resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olanlar yüz yüze eğitimde mazeretli sayılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama: Kovid-19' yakalanan ya da temaslı öğrenciler mazeretli sayılacak
08 Eylül 2021 10:22 - AA Selma Kasap
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, yüz yüze eğitimde mazeretli olacak öğrencilerle ilgili bilgilere yer verildi.

Buna göre, resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olanlar ile Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlar mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacak.

Öğrencilerin okula devam edemedikleri günlerde işlenen derslere yönelik ilgili öğretmenler tarafından velilere ve öğrencilere gerekli rehberlik yapılacak, öğrencilerin TRT EBA TV ve "www.eba.gov.tr" portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler ile kronik rahatsızlığını belgelendiren öğrenciler okula devam edemedikleri günlerde devamsız sayılmayacak.

Öğrencilerin sınavları yüz yüze ve salgın tedbirleri dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda, kronik hastalığı bulunan öğrencilerin sınavları okul ortamında yüz yüze Kovid-19 salgını kapsamında gerekli tedbirler alınarak tamamlanacak.

Kovid-19 testi pozitif olan veya temaslı durumda olan öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.

Eğitimini evde veya hastanede sürdüren öğrenciler

Evde veya hastanede eğitim hizmeti verilen öğrenciler bu eğitimlerini sürdürecek ve bu öğrencilerden okula devam zorunluluğu aranmayacak.

Bu öğrencilerden Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olanlara eğitim hizmetinde görevlendirilen öğretmenler tarafından uzaktan canlı ders yapılacak.

Ayrıca bu öğrencilerin, TRT EBA TV ve "www.eba.gov.tr" portalında yer alan içerikleri takip etmeleri sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:

meb mazeret izni e-nabiz ogrenci temasli kovid-19

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