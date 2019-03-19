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Milli ilaç için KTÜ ile protokol imzalandı: İki endemik tür araştırılacak
KTÜ ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, milli ilaç üretimiyle ilgili protokol imzalandı. Bu kapsamda, "Trabzon Kanaryaotu" ve "Allı Gelin" endemik türleri araştırılacak
Milli ilaç için KTÜ ile protokol imzalandı: İki endemik tür araştırılacak
19 Mart 2019 - AA
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü arasında, milli ilaç üretimine ilişkin çalışmalar kapsamında "Trabzon Kanaryaotu" ve "Allı Gelin" endemik türlerinde araştırma yapılması için protokol imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, milli ilaç üretiminin, Türkiye'nin 2023 yılı stratejik hedefleri arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 2023 yılı hedefleri arasında, Türkiye'nin biyoçeşitlilik varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması, gelecek nesillere bozulmadan aktarılmasının yer aldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu hedefler arasında, ülkemizde nesli tehlike ve tehdit altında bulanan, kaybolmaya yüz tutmuş bazı endemik flora, fauna türlerinin korunması ve çoğaltılması maksadıyla bu endemik türlerden en az 100'ü için tür koruma eylem planı hazırlanması ve özel koruma tedbirlerinin uygulanması da yer almaktadır. Bu bağlamda, Türkiye'de coğrafik olarak sadece Trabzon ve Gümüşhane'de yayılış gösteren ve dünyada ülkemiz dışında tespiti ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmayan, Uluslararası Doğa Koruma Birliği verilerine göre, 'tehlikede' kategorisinde endemik bir takson olan Senecio Trapezuntinus Boiss (Trabzon Kanaryaotu) için Trabzon Şube Müdürlüğünce 2018 yılında Tür Koruma Eylem Planı hazırlandı."

Çalışmalar kapsamında, KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü arasında iş birliği yapılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon, Gümüşhane ve Giresun'da doğal olarak yetişen Trabzon Kanaryaotu ve Allı Gelin (Tchihatchewia İsatidea) endemik türlerinden ilaç hammaddesi olabilme potansiyeline sahip saf bileşiklerin izole edilmesi ve muhtemel farmokolojik etkilerinin incelenmesi amacıyla ortak çalışma yürütülecek. Çalışmaya ilişkin protokol de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu ile KTÜ Rektörü Süleyman Baykal arasında imzalandı."

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