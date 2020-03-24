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Miniklerden Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
İstanbul'da bir ilkokulun öğrencileri yeni tip korona virüs nedeniyle gece gündüz demeden mesai harcayarak tüm Türkiye’nin takdirini toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür mektupları yazdı.
Miniklerden Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
24 Mart 2020 10:05 - İHA
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Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüse karşı birçok alanda önlemler alındı. Bu süreçte vatandaşlar evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılırken sağlık çalışanları da yoğun bir mesai harcıyor. Sağlık çalışanları, gece gündüz demeyen hastanelerde, ambulanslarda ve eczanelerde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor.

Bahçelievler'deki Emlak Konut İlkokulu'ndaki minikler de tüm Türkiye'nin takdirini toplayan sağlık çalışanları için harekete geçti. Uzaktan eğitim nedeniyle evlerinde olan minikler, ellerine kağıt ve kalem aldı, sağlık çalışanları için mektup yazdı. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya dikkat çeken minikler duygularını ifade etti. Öğrenciler, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Kimi minikler sağlık çalışanlarını kahramanlara benzetirken kimileri de çizdikleri resimlerle sağlık çalışanlarını kalkanlarıyla vatandaşları kurtaran savaşçılara benzetti. Vatandaşlara "Evde kal Türkiyem" diye seslenen küçük yüreklerin büyük duyarlılığı ise takdir topladı. Bazıları ileride doktor olmak istediğini ifade eden miniklerin yazdığı mektuplar ise toplanarak Sağlık Bakanlığı'na gönderilecek.

“Söz veriyoruz sizleri örnek alarak vatanımız için çok çalışacağız”

Yeni tip Korona virüsün en kısa zamanda etkisini yitirmesini dilediğini ve bu süreçte herkesin sağlık çalışanlarına yardımcı olunması gerektiğini belirten öğrenci Ayşe Gülce Akdağ, “Sevgili Sağlık Bakanımız ve değerli doktorlar ile hemşireler, siz korona virüs çıktığından beri o kadar çalışıyorsunuz ki sizlere minnettarız. O yüzden bizde büyüdüğümüzde doktor ve ya hemşire oluruz. Olursak da söz veriyoruz sizleri örnek alarak vatanımız için çok çalışacağız” dedi.

“Özverili davranışınız bana Kurtuluş Savaşı'nı anımsatıyor”

Sağlık çalışanlarını çok sevdiğini belirten öğrencilerden Gülizar Zeynep Akkoç, “Sevgili sağlık çalışanları bu zor günlerde evinizden, ailenizden, sevdiklerinizden ayrılıp gece gündüz hiç durmadan çalışmanız beni çok mutlu ediyor. Bu özverili davranışınız bana Kurtuluş Savaşı'nı anımsatıyor” şeklinde konuştu.

“Bazı kahramanlar pelerin takmaz, sizde benim kahramanımsınız”

Ailelerinden ayrı kalarak vatandaşlar için koşturan sağlık çalışanlarına teşekkür eden bir diğer öğrenci Ecrin Nur Bayram, “Bazen hemşire ablaların iğnelerinden korksak da sizi yine seviyoruz. Bende büyüyünce doktor olacağım. Bazı kahramanlar pelerin takmaz, sizde benim kahramanımsınız. Sağlığımızı korumak için gece gündüz durmadan çalışan zor zamanlarda bizi hiç yalnız bırakmayan iyilik melekleri iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

“Evinizde kalın Türkiyem”

Sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Barış Aydın, “Buradan bu virüs için hastanelerde ailelerini ve çocuklarını bırakıp savaşan doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum ve saygılarımı iletiyorum. Ellerinizi yıkayıp bol bol sıvı tüketin ve böyle önlemler alın. Evinizde kalın Türkiyem” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip korona virus mektup ogrenciler

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