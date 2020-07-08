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Mısır'da Covid-19 nedeniyle son 19 günde 27 doktor hayatını kaybetti
Mısır'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle son 19 günde 27 doktor hayatını kaybetti; yaşamını yitiren doktor sayısı 100'e yükseldi.
Mısır'da Covid-19 nedeniyle son 19 günde 27 doktor hayatını kaybetti
08 Temmuz 2020 15:50 - AA
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Mısır Doktorlar Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19'a yakalanan doktor Muhammed Sami Bergus'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, Bergus'un hayatını kaybetmesiyle doktorlar arasında COVID-19 kaynaklı can kaybının 100'e yükseldiği kaydedildi.

Sendika, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, vefat eden doktor sayısının 73 olduğunu bildirmişti. Böylece ülkede son 19 günde 27 doktor daha hayatını kaybetmiş oldu.

Resmi olmayan verilere göre, koronavirüse yakalanan 200'ün üstünde sağlık çalışanı hayatını kaybetti; halihazırda en az 1500 sağlık çalışanı da enfekte olmuş durumda.

Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı can kayıplarının 3 bin 422'ye, vaka sayısının da 76 bin 222'ye yükseldiğini açıklamıştı. 

Anahtar Kelimeler:

misir covid-19a yakalanan doktor doktorlar misir doktorlar sendikasi

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