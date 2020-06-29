Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Mısır’da hastanede yangın çıktı: 7 hasta hayatını kaybetti
Mısır’ın İskenderiye kentinde özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Mısır’da hastanede yangın çıktı: 7 hasta hayatını kaybetti
29 Haziran 2020 14:06 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İskenderiye Emniyet Müdürü Sami Guneym, yerel medyaya yaptığı açıklama ilk belirlemelere göre yangın sonucu dumandan zehirlenen 7 hastanın hayatını kaybettiğini, hastane çalışanı 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yangının elektrik panosundan çıktığının belirlendiğini ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Guneym, yaralıların başka bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Mısır’da özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hastane ve diğer devlet kurumlarında sık sık yangın çıktığı gözleniyor.

Anahtar Kelimeler:

yangin hastane 7 hasta hayatini kaybetti iskenderiye

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.