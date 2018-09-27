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'Miss Turkey ödülü doktorun hakkı!'
Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, estetik operasyon geçirmeden önceki hali ile günlerdir magazin gündeminden düşmüyor.
'Miss Turkey ödülü doktorun hakkı!'
27 Eylül 2018 -
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Sabah Gazetesi'nden Mevlüt Tezel'in, "Miss Turkey Ödülü Doktorun Hakkı" başlıklı yazısı şöyle:
"Miss Turkey 2018'de birinci olan 19 yaşındaki Şevval Şahin'in estetik operasyon geçirmeden önceki hali, görenleri şaşırtmış.
Bence Şahin'in estetikli hali bile Türkiye güzeli olacak kadar güzel değil. Miss Turkey yarışması, uzun bir süredir estetik cerrahlar arasında düzenleniyor aslında. Hangi cerrah burun ameliyatını iyi yaparsa, o kazanıyor!

KABUL EDİLMESİN
Güzellik yarışmaları, sağlık sebebiyle yapılan estetik operasyonları kabul ediyor.
Birçok güzel de, burun ameliyatını sağlık gerekçesiyle yaptırdığını söylüyor.
Bence Miss Turkey'yi düzenleyenler; ya sağlık gerekçesiyle olsa dahi estetik operasyon geçirmiş hiçbir kızı aday olarak kabul etmemeli ya da bundan sonra birinci seçilen kız, eğer estetik operasyon geçirdiyse ödülü cerraha vermeli. Sonuçta yarışmaya katılan kızların fiziksel güzellikleri aşağı yukarı aynı. Hepsi boylu poslu, vücut oranları mükemmel ve aradaki farkı burun belirliyor. Estetik cerrahide en zor ameliyatlar da buruna yapılanlar.
Şevval'in eski haline baktığınızda, bir burun ameliyatının insanı nasıl değiştirdiğini görebilirsiniz. Bence yarışmanın asıl galibi, Şevval'in doktoru."

Anahtar Kelimeler:

miss turkey plastik cerrahi sevval sahin

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