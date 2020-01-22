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MİT personeliyim diyerek doktoru 77 bin lira dolandırdı
Antalya'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtarak bir doktoru dolandırdığı öne sürülen damat ve kayınpederi gözaltına alındı
MİT personeliyim diyerek doktoru 77 bin lira dolandırdı
22 Ocak 2020 - AA
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ANTALYA  - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran doktor H.Ö, MİT Bölge Müdürlüğünde istihbarat şefi olduğunu söyleyen E.İ. ile kayınpederi V.İ'nin çeşitli vaatlerle kendisinden 77 bin lira aldığını öne sürdü. 

Araştırma sonucu şüphelilerin MİT personeli olmadığını öğrendiğini belirten H.Ö'nün şikayeti üzerine polis ekipleri, Döşemealtı ilçesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. 

Anahtar Kelimeler:

doktor dolandiricilik antalya mit

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