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Moda tasarımcısından sağlık çalışanlarına özel fular tasarımı
Moda Tasarımcısı Safiye Ekiz, İstanbul’daki devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için fular tasarladı.
Moda tasarımcısından sağlık çalışanlarına özel fular tasarımı
28 Mart 2022 16:04 - İHA
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Moda Tasarımcısı Safiye Ekiz, İstanbul’daki devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanları için hastane kıyafetini tamamlamak amacıyla fular tasarladığını anlattı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanları da hastaneyi temsilen tasarlanan fularları kullanıyor. Hasta karşılama ve idari çalışanlara özel tasarlanan fularlar, sağlık çalışanlarının kıyafetlerine de renk katarken modacı Ekiz, çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekiz, sağlık çalışanlarının toplum için üstlendiği rolün çok önemli olduğunu anlatarak pandemi sürecinde yaptıkları büyük fedakarlıklar için teşekkür etti.

 

 

“Kıyafeti tamamlayacak bir bütünlük katacak fular tasarladım”

Sağlık çalışanlarına yönelik yaptığı çalışmaya ilişkin konuşan Moda Tasarımcısı Safiye Ekiz:

“Devlete bağlı hastanelerimizde hasta karşılama ve idari tüm pozisyonlarda görev yapan kadın sağlık çalışanlarımıza bulunduğu resmi kurum ve pozisyonu itibarıyla onlara göre hazırladığım kıyafeti tamamlayacak bir bütünlük katacak fular tasarladım. Kıyafetin ana renklerini içinde barındıran mavi ile tonları beyaz ve içine hareket ve enerjinin sıcaklığın rengi turuncunun da olacağı bir fular tasarladım. Resmi kurumu en iyi temsil edecek ona değer katacak bir fular tasarladım. Yaşamın devamlığını o ince çizgiyi hissedeceğimiz en önemli kurum hastanelerdir” dedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

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