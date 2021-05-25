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Moderna: Covid-19 aşısı 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili
ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, korona virüse karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili olduğunu duyurdu.
Moderna: Covid-19 aşısı 12-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 100 etkili
25 Mayıs 2021 17:20 -
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Dünya genelinde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürdürülürken, ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna virüse karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçlarını açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, 3 bin 732 katılımcı üzerinde yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-17 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi. Moderna aşısının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanırken, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı kaydedildi. Şirket, yan etkilerin genellikle hafif veya orta düzeyde olduğunu belirterek, en yaygın görülen yan etkinin kol ağrısı ve ikinci doz sonrası baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve titreme olduğu ifade edildi.
Moderna CEO'su Stephane Bancel da yaptığı açıklamada, "Aşı, 12-17 yaş arasındakilerde Covid-19'u önlemede son derece etkili. Moderna Covid-19 aşısının SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önleyebildiğini görmek özellikle heyecan verici" dedi.
Öte yandan Moderna’ın geçtiğimiz Mart ayında 6 ay ile 11 yaş arası çocuklar üzerinde başlattığı klinik denemeler devam ediyor.

Haziran’da FDA’ya başvurması bekleniyor
Moderna’nın aşının 12-17 yaş arasındakilerde acil kullanım yetkisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) önümüzdeki Haziran ayında başvuruda bulunması beklenirken, FDA’nın aşıyı onaylaması halinde Pfizer/BioNTech aşısının ardından söz konusu yaş grubu için ülkede kullanılabilecek ikinci aşı olacak.
FDA, Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı için acil kullanım yetkisini bu ayın başlarında 12-15 yaş arasındaki kişileri kapsayacak şekilde genişletmişti. ABD’de Pfizer/BioNTech aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımına izin verilmesinden bu yana yaklaşık 600 bin çocuğa aşının ilk dozu uygulandı.

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