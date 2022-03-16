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Moderna, HIV Trimer mRNA aşısında Faz 1 klinik denemelere başladığını duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, AIDS'e karşı mRNA teknolojisi ile yeni geliştirilen mRNA-1574 kodlu aşının klinik deneylerde ilk hasta üzerinde denendiğini açıkladı.
Moderna, HIV Trimer mRNA aşısında Faz 1 klinik denemelere başladığını duyurdu
16 Mart 2022 15:08 - tr.euronews.com
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Şirketten yapılan açıklamada HIV virüsünü nötralize eden antikorların uzun süreli olarak geliştirilmesinin zor bir görev olduğunu belirtilirken, "Moderna olarak mRNA'nın bu mücadeleye yeni bir yaklaşımla girişme fırsatı sunduğuna inanıyoruz," ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de farklı bir aşıyla denemelere başlayan şirket değişik mRNA formülleri ile doğru koruyucu aşıyı bulmayı hedeflediklerini vurguladı.

Faz 1 klinik çalışmalarında HIV trimer mRNA aşılarının güvenliği ve bağışıklık kazandırma yeteneği test ediliyor. Bu denemelerde 100 civarında HIV-negatif yetişkinin yer alması bekleniyor.

RNA: COVID'den sonra şimdi de kolesterol ve genetik hastalık tedavisinde kullanılacak

HIV Aşıları Deneme Ağı'ndan (HVTN) Kıdemli Araştırmacı Dr. Larry Corey, mRNA aşılarında Covid-19 salgını sırasında elde edilen tecrübelerin HIV aşılarında da kullanılmaya başlanmasının mutluluk verici olduğunu vurguladı. Corey bu çalışmanın ilerde yeni yaklaşımlarla yapılacak denemeler için de yolu açacağına inandıklarını vurguladı.

HIV virüsü hayat boyu süren ve henüz tedavisi bulunmayan bir hastalık olan AIDS'e yol açıyor. Dünya genelinde 38 milyon civarında kişi HIV virüsü ile yaşıyor.

On yıllardır süren araştırmalara rağmen bilim insanları, her yıl binlerce insanı öldüren AIDS hastalığına karşı henüz bir aşı geliştirmeyi başaramadı. Ancak rekor sürede geliştirilen Covid-19 aşısında kullanılan mRNA teknolojisi, umutları artırdı

Moderna HIV aşılarında halihazırda germline hedefleme ve bağışıklık odaklı olmak üzere iki yaklaşım üzerinde çalışıyor.

Anahtar Kelimeler:

moderna mrna asisi faz-1 klinik deneyleri aids hiv

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