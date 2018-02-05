'Morbid obezite' SGK geri ödeme kapsamında

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; SGK halen, vücut kitle endeksi 40 kg/metrekare ve üzeri olan (Boyu 1.70 metre, kilosu 120 ve üzeri) “morbid obezite” aşamasındaki kişilerin obezite ameliyatlarını karşılıyor. Tebliğ değişikliğiyle vücut kitle endeksi 35-40 arasında olan ve diyabet, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi hastalığı bulunan “ileri obezite” aşamasındaki kişilere yönelik obezite ameliyatlarını da GSS (Genel Sağlık Sigortası) kapsamına alındı. Boyu 1.70 ve kilosu 102 ya da üzeri olup da aşırı kiloya bağlı hastalığı bulunanlar parasız obezite ameliyatı olabilecek.

ACİLE 24 SAAT AYARI

Acil servislerdeki yığılmaları önlemek amacıyla SUT’ta değişikliğe gidildi. Buna göre, acil servise kaldırılan hastalar 24 saat içinde ilgili kliniğe ya da başka bir hastanenin yataklı kliniğine sevk edilecek. Acil servislerdeki 24 saatlik hizmet karşılığı vatandaşlardan ilave ücret alınamayacak. Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hasta ya da yakınına “acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna” iliş- kin form imzalatılması gerekecek.

DİĞER BAZI DÜZENLEMELER

* Yeşil kartlı hastalar belediye hastanelerine sevksiz gidebilecek.

* Yurtdışı kemik iliği nakli şahıs ödemelerinde fatura/dekont tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden ödeme yapılacak.

* 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmese dahi ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerine özel sağlık hizmeti sunucularında yatarak verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarındaki tedavi sayı sınırlaması kaldırıldı.

* Ataksi telenjektazi tanılı hastalardan muayene katılım payı alınmayacak.