SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
'Morbid obezite' SGK geri ödeme kapsamında
Boyu 1.70 ve kilosu 102 ya da üzeri olup da aşırı kiloya bağlı hastalığı bulunanlar parasız obezite ameliyatı olabilecek
'Morbid obezite' SGK geri ödeme kapsamında
05 Şubat 2018 - HABERTÜRK
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; SGK halen, vücut kitle endeksi 40 kg/metrekare ve üzeri olan (Boyu 1.70 metre, kilosu 120 ve üzeri) “morbid obezite” aşamasındaki kişilerin obezite ameliyatlarını karşılıyor. Tebliğ değişikliğiyle vücut kitle endeksi 35-40 arasında olan ve diyabet, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı gibi hastalığı bulunan “ileri obezite” aşamasındaki kişilere yönelik obezite ameliyatlarını da GSS (Genel Sağlık Sigortası) kapsamına alındı. Boyu 1.70 ve kilosu 102 ya da üzeri olup da aşırı kiloya bağlı hastalığı bulunanlar parasız obezite ameliyatı olabilecek.

ACİLE 24 SAAT AYARI

Acil servislerdeki yığılmaları önlemek amacıyla SUT’ta değişikliğe gidildi. Buna göre, acil servise kaldırılan hastalar 24 saat içinde ilgili kliniğe ya da başka bir hastanenin yataklı kliniğine sevk edilecek. Acil servislerdeki 24 saatlik hizmet karşılığı vatandaşlardan ilave ücret alınamayacak. Hastadan ilave ücret alınabilmesi için hasta ya da yakınına “acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna” iliş- kin form imzalatılması gerekecek. 

DİĞER BAZI DÜZENLEMELER

* Yeşil kartlı hastalar belediye hastanelerine sevksiz gidebilecek.

*  Yurtdışı kemik iliği nakli şahıs ödemelerinde fatura/dekont tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak TL üzerinden ödeme yapılacak.

*  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmese dahi ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerine özel sağlık hizmeti sunucularında yatarak verilen fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarındaki tedavi sayı sınırlaması kaldırıldı.

*  Ataksi telenjektazi tanılı hastalardan muayene katılım payı alınmayacak.

Anahtar Kelimeler:

obezite ameliyat sgk geri odeme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
burun estetiği ameliyat advertorialDr. Tuba Çıkmazdr. tuba cikmaz sağlıkta şiddet EDİRNEnoroloji prof. dr. derya uluduz noroplastisitepsikolog denetimSUT düzenleme SGKtıp eğitimi tütünle mücadele kanserobezite ameliyat SGK geri ödemekanser tedavisi Türk profesöristanbul ahmet demircanacil servis mesai kaydirma vardiya brans poliklinig yesil alan 1 yesil alan 2hakaret Cumhurbaşkanımesai saati hastaneler yeni acil servis
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
08.01-07.02SATILIK POLİKLİNİK hissesi & tamamiDiğer
07.01-06.02Kadın doğum cildiye uzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/02-09/02Radyoloji Kış OkuluRADYOLOJİANTA
15/02-17/022. Endoskopik Kulak Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...MERS
14/02-18/024.Sağlık Yönetimi KongresiSAĞLIK...ANTA
14/02-18/02: Türk Toraks Derneği 17. Kış Okulu ve 9. Göğüs Cerrahisi Kış OkuluGÖĞÜS...ANTA
23/02-24/023. İstanbul Hipofiz SempozyumuKULAK-BUR...İSTA
23/02-25/022.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma KongresiGASTROENT...ADAN
23/02-25/028. Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu KongresiDİĞERANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.