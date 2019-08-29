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Motosiklet kazası geçiren 43 yaşındaki üroloji uzmanı yaşam savaşını kaybetti
İZMİR'de, kendisine ait motosikletle seyir halindeyken önünde giden kamyonun jant kapağının fırlaması sonucu dengesini kaybederek düşüp ağır yaralanan İzmir'in tanınmış üroloji doktorlarından Ersin Bal (43), 26 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Motosiklet kazası geçiren 43 yaşındaki üroloji uzmanı yaşam savaşını kaybetti
29 Ağustos 2019 - DHA
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Balçova ilçesinde 3 Ağustos Cumartesi günü kullandığı motosikletle Gaziemir yönüne giden, 1 çocuk babası, üroloji uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal, Uzundere mevkiinde önünde seyreden kamyondan fırlayan jant kapağının kendisine doğru gelmesi üzerine dengesini kaybetti.  Motosikletten yola savrulup, ağır yaralanan Bal, ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırak yoğun bakıma alındı.

 Uzman doktor, motosiklet kazasında ağır yaralandı

Ersin Bal, bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Bal'ın okuldan sınıf arkadaşı Antalya'da görev yapan dermatolog Hüray Hügül, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Hüray Hügül, şu açıklamayı yaptı: 

"Değerli sınıf arkadaşım Dr. Ersin Bal'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Üzüntümü tarif edecek kelime bulamıyorum. Çok sevdiğimiz arkadaşımız iyi bir baba, iyi bir doktor, iyi bir dosttu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak. Tüm camiamızın başı sağ olsun." 

Anahtar Kelimeler:

ersin bal

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9
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
29.08.2019 16:21:33
Aynı Acı , Aynı Slogan :
" MOTORSİKLET MANTIKLI BİR ULAŞIM ARACI DEĞİL. SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL , TÜM DÜNYADA ".
Allah rahmet eylesin.
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