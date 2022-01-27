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mRNA aşıları doğurganlığı ve gebeliği etkiliyor mu?
Bilim insanları, Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşılarının tüp bebek tedavisinin sonuçlarını etkilemediğini tespit etti.
mRNA aşıları doğurganlığı ve gebeliği etkiliyor mu?
27 Ocak 2022 17:58 - AA Ayşe Doğru
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Drugs internet sitesinin haberine göre sonuçları Obstetrics & Gynecology dergisinde yayımlanan araştırmada, aşı olmayan ile 2 doz Pfizer veya Moderna aşısı olan ve tüp bebek tedavisi gören kadınların arasındaki döllenme, hamilelik, erken düşük oranlarını inceledi.

Araştırmada, yumurtalıklarından yumurtaları alınan ve laboratuvarda döllenerek elde edilen embriyonun dondurulduktan sonra eritilerek rahimlerine aktarıldığı kadınlar ile yumurta gelişimini tetikleme için tedavi gören kadınlar yer aldı.

Rahimlerine embriyo nakledilen 214 aşılı kadın ile 733 aşısız kadın arasında, hamile kalma ve erken düşük oranında farklılık görülmezken, yumurta gelişimi tedavisi gören 222 aşılı kadın ile 983 aşısız kadında da benzer oranda yumurta, döllenme ve normal sayıda kromozomlu embriyo elde edildi.

New York Mount Sinai Health System Üreme Endokrinolojisi ve Kısırlık Bölümü Direktörü ve araştırmanın yazarlarından Dr. Alan Copperman, sonuçların, Kovid-19 aşılarının üreme potansiyellerini etkilemediğini göstererek kadınları rahatlattığını belirtti.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Devora Aharon da çalışmanın Kovid-19 aşısı olan IVF tedavisi gören kadınlarda doğurganlığa dair en geniş kapsamlı araştırma olduğunu kaydetti.

Yumurta gelişimi, kalitesi, embriyo gelişimi ve hamilelik sonuçlarında aşılı ve aşısızlar arasında belirgin bir fark bulunmadığını vurgulayan Aharon, sonuçların hamile kalmaya çalışan ya da gebeliklerinin ilk döneminde olanlara moral vereceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

pfizer moderna mrna asilari tup bebek tedavisi dogurganlik

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