MS teşhisi olanların her 5 tanesinden biri yanlış tanı!

MEDİMAGAZİN-ABD’de iki klinikte 12 ay boyunca MS tanısı konulmuş hastaların teşhislerinin doğru olup olmadığı araştırıldı. İki klinikten birinde yüzde 17, diğerinde yüzde 19 oranında MS teşhislerinin yanlış teşhis olduğu belirlendi.

ÖNEMLİ!

• Multipl skleroz teşhisi zor bir hastalık.

• İki klinikteki yeni MS hastalarının% 18'inin yanlış tanı konduğu belirlendi.

• Yanlış tanı atipik klinik veya görüntüleme bulguları ile ilişkilidir.

• Yanlış tanı konan hastalar yıllarca gereksiz MS ilaçları alırlar.

• Migren en sık rastlanan alternatif tanıdır.

Araştırmacılar yanlış teşhise ek olarak hastalık maliyetlerinin yükseldiğine ve hastaların gereksiz ilaç kullandıklarına da dikkat çekerken hastalara yanlış tanı konmasıyla maliyetlerin 10 kat arttığı öngörüsünde bulundu.

Yanlış teşhis konan hastalarda ise en sık tanı konulan 3 hastalıklar; migren, radyolojik izole sendrom, spondilopati ve nöropati idi.



Araştırma Multiple Sclerosis and Related Disorders Dergisinde yayımlandı.

