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MSB, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kurdu
MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu
MSB, Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kurdu
24 Mart 2020 16:43 - AA
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MSB'de birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

Akar:"(Kovid-19 ile mücadele) Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz."

"(Kovid-19 ile mücadele) Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"

"(Maske, antibakteriyel sıvı) Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz."

Anahtar Kelimeler:

msb koronavirus ile mucadele merkezi

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