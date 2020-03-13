MSB: Nizamiyeler, termal kameralarla teçhiz edildi



ANKARA - Corona virüse karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde alınan tedbirlere değinen MSB, karargah ve birlik nizamiyelerine vücut ısılarını ölçen termal kameraların yerleştirildiğini kaydetti. Askeri kaynaklar, silah altına alınacak bedelli asker, er-erbaşların birliklerine katılım tarihlerinde ise herhangi bir ertelemenin olmayacağını duyurdu. Askeri kaynaklar ulusal ve uluslararası yapılması planlanan tatbikatlarla ilgili de "Erteleme yoluna gidebiliriz" yorumunu yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi;

Milli Savunma Bakanlığı olarak corona virüse karşı tüm personelin özellikle de harekât bölgelerinde görev yapan birliklerimizin söz konusu salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbir alınmaktadır. Virüsün İran’da yaygın olarak görülmesi ile birlikte, 22 Şubat tarihinden itibaren sınırımızda görev alan Hudut birliklerinin, yasadışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlenmiş ve hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesini sağlanmıştır.