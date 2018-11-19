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MSD Türkiye Ruhsatlandırma Direktörü Ebru Çakıcı Oldu
MSD, Türkiye Liderlik Ekibi’ne yeni bir ismi dâhil etti. Kalite Güvence Müdürü olarak görev yapmaktan olan Ebru Çakıcı, MSD Türkiye Ruhsatlandırma Direktörü olarak Liderlik Ekibi’ne katıldı
MSD Türkiye Ruhsatlandırma Direktörü Ebru Çakıcı Oldu
19 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden 1998 yılında mezun olan Çakıcı, 2000 yılında ODTÜ’nün Biyoteknoloji yüksek lisans programını tamamladı. İlaç sektöründeki kariyerine, 2002 yılında Fako/Actavis İlaçları ile başlayan Çakıcı, Araştırma Geliştime Departmanı’nda Metod Geliştirme Takım Lideri olarak 2008 yılına kadar çalıştı. Aynı şirkette 2008-2010 yılları arasında Kalite Departmanı’nda Geliştirme Lideri olarak; 2010-2014 yıllarında ise Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’da Ruhsatlandırma Yöneticisi ve Kalite Güvence Yöneticisi olarak görev aldı.

2014 yılında MSD Türkiye ailesine Kalite Güvence Müdürü olarak katılan Çakıcı, mevcut ve yeni gelecek olan ürünler ile ilgili tüm GMP denetimlerini yönetti.

Anahtar Kelimeler:

msd ebru cakici

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